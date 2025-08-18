English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்த மாவட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. ஆட்சியர் அறிவிப்பு!

kanyakumari Local Holiday: கன்னியாகுமாரி மாவட்டத்தில் 3 வட்டங்களுக்கு மட்டும் வரும் 30ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 18, 2025, 07:47 PM IST
  • கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு விடுமுறை
  • 30ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகள் இயங்காது
  • ஆட்சியர் அறிவிப்பு

இந்த மாவட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. ஆட்சியர் அறிவிப்பு!

Local Holiday For Kanyakumari District: மகான் ஸ்ரீநாராயண குருவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வரும் 20ஆம் தேதி கன்னியாகுமாரி மாவட்டத்தில் அகஸ்தீஸ்வரம், விளவங்கோடு மற்றும் திருவட்டார் ஆகிய 3 வட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து அம்மாவட்ட ஆட்சியர்  அழகுமீனா அறிவித்துள்ளார். 

இது தொடர்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் அழகுமீனா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "மகான் ஸ்ரீநாராயண குருவின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு 20.08.2025 (புதன்கிழமை) அன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள அகஸ்தீஸ்வரம், விளவங்கோடு மற்றும் திருவட்டார் ஆகிய மூன்று வட்டங்களில் இயங்கும் அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த உள்ளூர் விடுமுறைக்கு ஈடாக 2025 செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாவது சனிக்கிழமை (13.09.2025) அன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மேற்படி மேற்படி மூன்று வட்டங்களில் அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்படும்.

மேற்கண்ட உள்ளூர் விடுமுறை தினமானது செலவாணி முறிச் சட்டம் 1881-இன் படி அறிவிக்கப்படவில்லை என்பதால் 20.08.2025 அன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தலைமைக் கருவூலம் மற்றும் கிளைக் கருவூலங்கள் அரசு ஈடுபாடு சம்பந்தப்பட்ட அவசரப் பணிகளைக் கவனிக்கும் பொருட்டு தேவையான பணியாளர்களைக் கொண்டு இயங்கும்." இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

