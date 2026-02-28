English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஹேப்பி நியூஸ்! மார்ச் 3ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. சற்றுமுன் வெளியான அறிவிப்பு

ஹேப்பி நியூஸ்! மார்ச் 3ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. சற்றுமுன் வெளியான அறிவிப்பு

Hosur Local Holiday On March 3rd: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஓசூர் வட்டத்திற்கு மார்ச் 3ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதனால், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 28, 2026, 06:37 PM IST
  • மார்ச் 3ம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை
  • ஓசூர் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
  • ஏன் தெரியுமா?

ஹேப்பி நியூஸ்! மார்ச் 3ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. சற்றுமுன் வெளியான அறிவிப்பு

Hosur Local Holiday On March 3rd: தமிழகத்தில் தற்போது 2025-26ம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. தற்போது மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். 10,12ஆம் வகுப்பு  மாணவர்களுக்கு மார்ச்/ஏப்ரல் மாதங்களில் தேர்வுகள் நடைபெற உள்ளது. இதர வகுப்புகளுக்கு ஏப்ரல் மாதத்திற்கு நடைபெறும்.  ஆனால், தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் முன்கூட்டியே நடத்தப்படலாம் என சொல்லப்படுகிறது. இன்னும் 1 முதல் 9ஆம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வு தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை. விரைவில் இதற்கான அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம்.

ஓசூர் உள்ளூர் விடுமுறை

இதனால், மாணவர்கள் பொதுத் தேர்விற்கு தயாராகி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், மார்ச் மாதத்தில் விடுமுறைக்காக மாணவர்கள் காத்திருக்கின்றனர். மார்ச் மாதத்தில் பொது விடுமுறை தாண்டி, பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. மாசி மாதம் என்பதால், பல்வேறு கோயில் திருவிழாக்கள் நடைபெறுவது வழக்கம். இதனையொட்டி, பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு மார்ச் மாதத்தில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. 

அதாவது, மார்ச் 3ஆம் தேதி (செவ்வாய் கிழமை) கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் குமார் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் வட்டம் மற்றும் நகரத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு சந்திரசூடேஸ்வரர் திருக்கோயில் தேர்த்திருவிழாவை முன்னிட்டு 03.03.2026 செவ்வாய்க்கிழமை) அன்று ஒரு நாள் மட்டும் ஒசூர் கோட்டத்திற்குட்பட்ட ஓசூர், சூளகிரி, தேன்கனிக்கோட்டை மற்றும் அஞ்செட்டி ஆகிய வட்டங்களில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்களுக்கும், கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் (பொது தேர்வுகள் நீங்கலாக) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது. 

இந்த உள்ளூர் விடுமுறைக்கு பதிலாக வரும் 14.03.2026 சனிக்கிழமை) ஓசூர் கோட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்களுக்கும், கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் பணி நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்த உள்ளூர் விடுமுறை செலாவணி முறிச் சட்டம் 1881 -இன் கீழ் அறிவிக்கப்படவில்லை என்பதால், ஓசூர் கோட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கிளை கருவூலங்கள் குறிப்பிட்ட பணியாளர்களுடன் இயங்கும் என கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் குமார் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மற்ற மாவட்டங்களுக்கான உள்ளூர் விடுமுறை

மற்ற மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை, மார்ச் 2ஆம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாசிமக திருவிழாவை முன்னிட்டு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், மார்ச் 14ஆம் தேதி வேலைநாளாகவும் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

தொடர்ந்து, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, நெல்லை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மார்ச் 4ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுவாமிதோப்பு அய்யா வைகுண்டசாமியின் 194வது அவதாரத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, வரும் மார்ச் 4ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) கன்னியாகுமரி, தென்காசி, நெல்லை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு விடமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், இந்த மூன்று மாவட்டங்களுக்கும் மார்ச் 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இதுபோக, மார்ச் மாதத்தில் பொது விடுமுறையும் வருகிறது. அதாவது, மார்ச் 19ஆம் தேதி யுகாதி பண்டிகை, மார்ச் 21ஆம் தேதி ரம்லான் பண்டிகை, மார்ச் 31ஆம் தேதி மகாவீர் ஜெயந்தி என மூன்று நாட்கள் பொது விடுமுறை வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

