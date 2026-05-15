/அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. வெளியான குட் நியூஸ்

Nilgiris Local Holiday: நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு வரும் மே 18ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், அரசு ஊழியர்கள் குஷியில் உள்ளனர். உதகையில் மலர் கண்காட்சியை முன்னிட்டு நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Nilgiris Local Holiday: தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் தற்போது கோடை விடுமுறையில் இருக்கின்றனர். 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜூன் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படுகிறது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்தால் பள்ளி திறப்பு தள்ளிப்போகலாம். ஆனால்,தற்போதைய வானிலை நிலவரத்தை பார்த்தால் ஜூன் 1ஆம் தேதி திட்டமிட்டப்படி பள்ளிகள் திறக்கப்படலாம் என தெரிகிறது. இதற்கிடையில், அவ்வப்போது பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
உள்ளூர் விடுமுறையை பொறுத்தவரை குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் தான் விடுமுறை இருக்கும். அதே நேரத்தில் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை இருக்காது. உள்ளூர் விசேஷ தினங்கள், கோயில் திருவிழாக்களின்போது விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு வரும் மே 18ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், நீலகிரி மாவட்டத்தில், எதிர்வரும் 18.05.2026 (திங்கள்கிழமை ) அன்று 128-வது மலர்க்கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளதால், மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து மாநில அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த நாளில் மாவட்ட கருவூலம் மற்றும் சார்நிலை கருவூலகங்கள், அரசு பாதுகாப்புக்கான அவசர அலுவல்களை கவனிக்கும் பொருட்டு குறிப்பிட்ட பணியாளர்களுடன் செயல்படும். மேற்கண்ட 18.05.2026 விடுமுறை நாளினை ஈடுசெய்ய எதிர்வரும் ஜூன் 6ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) இம்மாவட்டத்திற்கு பணி நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது.
மலைகளின் அரசி என்று அழைக்கப்படும் உதகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதத்தில் கோடை சீசன் காலமாகும். அப்போது நிலவும் இதமான காலநிலையில் சுற்றுலா தலங்களை பார்த்து ரசிப்பதற்காக தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்வது வழக்கம். இந்நிலையில் இந்த ஆண்டும் மலர் கண்காட்சியை கண்டுகளிக்க தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி வெளிமாநில -வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை புரிவர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அவ்வாறு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசிப்பதற்காக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாக கோடை விழா நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும்.குறிப்பாக மே மாதம் முதல் வாரத்திலேயே காய்கறி கண்காட்சியுடன் கோடை விழா தொடங்கும் நிலையில் இந்த ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் காரணமாக ரோஜா கண்காட்சி, தாவரவியல் பூங்காவில் மலர் கண்காட்சி, குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் பழ கண்காட்சி மற்றும் மலைப்பயிர்கள் கண்காட்சி ஆகிய கண்காட்சிகள் மட்டுமே நடத்த மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்தது.
அந்த வகையில், உலகப் புகழ்பெற்ற உதகையில் அரசு ரோஜா பூங்காவில் 21-வது மலர் (ரோஜா) கண்காட்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சிமி பவ்யா தண்ணீரு நேற்று தொடங்கி வைத்தார். தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி வெளிமாநில வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகைப் புரிவர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசிக்கும் வகையில் 60 ஆயிரம் ரோஜா மலர்களை கொண்டு 14 அடி உயரத்திலான பிரம்மாண்ட அன்ன பறவை ஜோடி, கழுகு, இறுவாச்சி பறவை என சுமார் 2 லட்சம் ரோஜா மலர்களை கொண்டு 14-க்கும் மேற்பட்ட பறவை மலர் சிற்பங்கள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்து வருகிறது.
'பறவைகளின் சொர்க்கம்' என்ற கருபொருளை கொண்டு பவ்வேறு பறவையினங்களின் பிரமாண்ட வடிவங்கள் அமைக்கபடவுள்ளன. 60,000 ரோஜாக்களை கொண்டு 14 அடி உயரம் கொண்ட பிரம்மாண்ட அன்னபறவைகள் மற்றும் கழுகு, இருவாச்சி பறவை, புல் புல், பிளை கேச்சர், ஆங்ரி பேர்ட் உள்ளிட்ட 14 வடிவங்கள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது.
இதை தவிர பூங்கா முழுவதும் சுற்றுலா பய்ணிகள் கண்டு ரசிக்க 4,310 ரகங்களில் 33,000 செடிகளில் பல வண்ண ரோஜா மலர்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன. கடந்த ஆண்டு 3 நாட்கள் ரோஜா கண்காட்சி நடைபெற்ற நிலையில், இந்த ஆண்டு 5 நாட்கள் நடைபெறுகிறது. எனவே கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அதிகளவில் சுற்றுலா பயணிகள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கபடுகிறது.