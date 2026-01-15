முல்லைப் பெரியாறு அணையை கட்டிய ஜான் பென்னிகுவிக்கின் 185வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்

முல்லைப் பெரியாறு அணையை கட்டிய கர்னல் ஜான் பென்னிகுவிக்கின் 185 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இன்று 185 பொங்கல் வைத்து பொதுமக்கள், விவசாயிகள் மிக விமர்சையாக கொண்டாடினார்கள். தேனி மாவட்ட மக்களுடன் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளும் இணைந்து பொங்கல் வைத்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு மகிழ்ந்தனர்.
ஐந்து மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் ஆதாரம்
ஐந்து மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கக்கூடிய முல்லைப் பெரியாறு அணையை கட்டித் தந்த கர்னல் ஜான் பென்னிகுவிக்கை போற்றும் விதமாக ஆண்டு தோறும் அவரது பிறந்தநாளை தேனி மாவட்ட பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் அரசு விழாவாக கொண்டாடுவது வழக்கம்
இந்நிலையில் இன்று தேனி மாவட்டம் லோயர் கேம்பில் உள்ள கர்னல் ஜான் பென்னிகுவிக்கின் மணிமண்டபத்தில் காலை முதலே ஏராளமான விவசாயிகள், பொதுமக்கள் வருகை தந்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தேனி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் பங்கேற்பு
பென்னிகுவிக்கின் மணிமண்டபத்தில் தேனி மாவட்ட அரசு சார்பில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் தேனி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் தேனி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ரஞ்சித் சிங் ஆகியோரும், ஐந்து மாவட்ட விவசாய சங்கத்தினர், பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சியினர் என பலர் கலந்துகொண்டு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்கள்.
அதன் பின்னர் ஜான் பென்னிகுவிக்கின் 185 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு 185 பொங்கல் பானைகளில் பொங்கல் வைத்து கொண்டாடினர். இந்த விழாவில் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகளும் கலந்து கொண்டு தேனி மாவட்ட மக்களுடன் ஜான் பென்னிகுவிக்கின் பிறந்த நாளை சிறப்பாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
27 ஆம் ஆண்டாக கிராம மக்கள் ஒன்றிணைந்து கர்னல் ஜான் பென்னிகுயின் புகைப்படத்துடன் ஊர்வலமாக சென்று பாரம்பரிய முறையில் கொண்டாடினர். முல்லைப் பெரியாறு அணையைக் கட்டி ஐந்து மாவட்ட மக்களின் தாகம் தீர்த்த கர்னல் ஜான் பென்னிகுயிக்கைக் கடவுளாக போற்றி அவரது 185 ஆவது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு பாலர்பட்டி கிராமத்தில் தொடர்ந்து இன்று 27 ஆம் ஆண்டாக அவரது பிறந்த நாள் விழாவை கிராம மக்கள் ஒன்று கூடி கொண்டாடி வருகின்றனர்
தேவராட்டம், சிறுவர்கள் சிலம்பம் சுற்றி ஆட்டம் பாட்டத்துடன் பாரம்பரிய முறைப்படி ஊர் மக்கள் ஒன்று கூடி தலையில் பொங்கல் பானை சுமந்து கொண்டு அவரது புகைப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து கிராமத்தைச் சுற்றி ஊர்வலமாக வந்தனர். தொடர்ந்து 100க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பொங்கல் வைத்து "பொங்கலோ பொங்கல்" என குலவையிட்டு கர்னல் ஜான் பென்னிகுயிக் பிறந்தநாள் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
கடவுளாக போற்றப்படும் ஜான் பென்னிகுயிக்
இது குறித்து கிராம மக்கள் கூறுகையில் ஐந்து மாவட்ட மக்களின் தாகம் தீர்த்த கன்னல் ஜான் பென்னிகுயிக்கை கடவுளாக போற்றி அவரது பிறந்தநாள் விழாவை எங்கள் கிராமத்தில் தொடர்ந்து 27 ஆண்டுக்காக பொங்கல் வைத்து சிறப்பாக கொண்டாடி வருகிறோம் என்று தெரிவித்தனர்.
