கதறி அழுத பெண் வீட்டார்.. என்ன நடந்தது? திடுக்கிடும் தகவல் அளித்த பெண்ணின் பெரியப்பா

London Student Case: நெல்லை பாளையங்கோட்டை பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் பதிவு திருமணம் செய்தபோது இரு தரப்பினரிடையும் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. தாயாக வேண்டிய வயதில்லை என் பிள்ளைக்கு என்று பெண்ணின் பெரியப்பா கதரி எழுத காட்சிகளும் உங்கள் மகள் வந்தால் தாராளமாக கூட்டி கொண்டு போங்கள் என்று பையன் வீட்டார் சொல்லும் காட்சிகளும் பார்ப்பவரை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. மேலும் இரு வீட்டாரும் மாறிமாறி பேட்டியும் கொடுத்து வருகின்றனர். என்ன நடந்தது? செய்தியாளர்களிடம் பெண்ணின் பெரியப்பா என்ன கூறினார்? என்று பார்ப்போம்.
பெண்ணின் குடும்பம் அளித்த அதிர்ச்சிகரமான தகவல்:
பெண்ணின் பெரியப்பா செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "நாங்க ரொம்ப பாரம்பரியமான மரியாதைக்குரிய குடும்பம் திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடியில எங்க குடும்பம் ரொம்ப முக்கியமான குடும்பம். ஊரார் பிள்ளை எல்லாத்தையும் பயங்கரமா படிக்க வைக்கிறோம். எங்க பிள்ளையை நாங்க விட்டுட்டோம் சார். என் பிள்ளை பிறந்த நாள் அன்று வீடியோ கால் மூலம் பேசி, இங்கயும் பயங்கரமா சந்தோசமாக கொண்டாடினோம் சார். ஆனால் அடுத்த நாள் சனிக்கிழமை அன்று எங்கள் பாப்பா எங்களுக்கு லைன்லயே வர்ல. அசைன்மென்ட்ஸ், பார்ட்டி அது இதுன்னு நைட்டு லேட்டா படுத்தா, சரி அடுத்த நாள் மத்தியானம் பாப்போம் லேட்டா பண்ணுவோம்ன்னு சொல்லி பார்த்தா. ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்க பொண்ணு எங்க தொடர்புக்கே வரல. உடனே என்னன்னு லண்டன்ல ஃபுல்லா கேஸ் கொடுத்து தேடுறோம் தேடுறோம் தேடுறோம் பொண்ண காணோம்.
பார்த்தா பொண்ணு இங்க வந்து.. இந்தியாக்கு வந்து 18 வயசு ரெண்டு நாள்ல போய் கல்யாணம் பண்ண போறேன்னு போய் நிக்கிறா.அங்க போய் என்னமா ரெண்டு நாள்தான் ஆகுது. என் அம்மா உன்னை கல்யாணம் பண்ண வைக்கணும், அப்பா அம்மா எங்கன்னு கேட்டு அனுப்பி விட்டுருக்காங்க. மீடியால போயிட்டு எங்க குடும்பத்தை அவங்க கொன்ருவோம் அப்படி இப்படின்னு ஏதோ பேட்டி கொடுத்து எங்க பிள்ளைய எங்க கண்ணலயே காட்டாம கொண்டு போயிட்டாங்க. அப்புறம் எங்க பிள்ளைய காமிங்க காமிங்க நாங்க ஊர்ல சுத்துனோம்.
நேத்து வந்து ஒரு பொண்ணு எனக்கு இந்த வீடியோ எல்லாம் அனுப்புனாங்க சார். எக்கச்சக்கமா சார். அவன் யார் யார் கூடவோ.. யார் யார் கூடவோ அவன் வந்து.. நான் காட்டக்கூடியதான். இங்க பிரிண்ட் எடுத்து வந்துருக்கேன். காட்ட முடியாதது நிறைய இருக்கு. அவன் வந்து எப்படி எப்படியோ பல பொண்ணுங்களை ஏமாத்தி இது பண்ணிருக்கான்.
அவனுக்கு 25 வயசு சார். என் பொண்ணு 18 முடிஞ்சு மூணாவது நாளு சார். ஏழு வருஷம் வயசு வித்யாசம் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணனும் ஒத்த கால நிக்கிறான் சார். அப்ப எவ்வளவு நாள் திட்டம் போட்டு வேலை பண்ணிருக்கான்னு எங்களுக்கு சத்தியமா தெரியல சார்.
ஒருவாட்டி எங்கள்ட்ட வந்து உங்க பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்றேன். என் பொண்ணு சேர விரும்புச்சுன்னா நாங்க என்ன சார் சொல்ல போறோம்? சார் உலகத்துல இருக்க எல்லாரும் என்ன சார் ஆசைப்படுவாங்க? காலேஜ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களா இல்லையா சார்? காலேஜ் படிக்க விடக்கூடாதுன்னு தூக்கி கூட்டிட்டு வந்துட்டான் சார்.
காலேஜ் படிக்க வைங்க. சத்தியமா எங்க கோரிக்கை என்னன்னா, காலேஜ் படிச்சு முடிச்சிரட்டும் புள்ள, தாய் ஆகுற வயசு இல்ல . 18 வயசு என்பது பிஞ்சு குழந்தை. அவிங்கள போயி கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சுன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்து இப்படி அசிங்கப்படுத்தி நிப்பாட்டிட்டாங்க சார்.
தயவு செய்து இதை பாக்குற பெற்றோர் உங்க பிள்ளையை பத்திரமா பாத்துக்கங்க. ஒரு கும்பல் வேலை செய்து.. ரொம்ப வருஷமா வேலை செய்யுது. என்கிட்ட சொல்லி இருந்தா நாங்க பண்ணி வச்சிருப்போம் பார்த்திருப்போம். தெரியலையே.. ஏழு வயசு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு.. அஞ்சு வருஷமா காதல் பண்றேன்றாங்க.. எனக்கு தெரியல. அப்ப எனக்கு என்ன.. என் பொண்ணுக்கு 13 வயசுல எப்படி சார்? யோசிச்சு பாருங்க சார். பேசவே முடியல பத்தி எரியுது சார் வயிறு..
நான் பெரியப்பா என் தம்பியும் என் தம்பி மனைவியும் வெளிய தால காட்ட முடியாம இடிஞ்ச உடாந்துருக்காங்க. என் பொண்ணை காப்பாத்த முடியாம உட்காந்துருக்கிறோம்.
ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சொல்றேன். சத்தியமா பிளான் பண்ணி.. சார் இவ்வளோ போட்டோ சார். இன்னும் நிறைய இருக்கு சார்.
அவன் வந்து பிளான் பண்ணி பல பேரை அவன் வந்து ஏமாத்தி இருக்கான் சார். இந்த பிஞ்சு குழந்தை.. 13 வயசுல ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பான் 14 வயசுல ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பான். இப்ப கூட்டிட்டு வந்து திடீர்னு கல்யாணம் முடிக்கரியே சார்.
நியாயமா இருந்தா என்ன எங்கள்ட்ட வந்து மாமா நான் உங்க பொண்ணை காதல் பண்றேன். நான் கல்யாணம் பண்ணனும்னு ஆசைப்படுறேன். எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னு கேடக்கணுமா இல்லையா சார்? என்னைக்காச்சும் வந்து எங்க குடும்பத்துல யார்கிட்டையாச்சியும் கேட்டிருக்கானான்னு கேளுங்களேன் சார். எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது சார்.
எங்க பிள்ளைய நாங்க லண்டன்ல அனுப்பி நல்லா படிக்க வைக்கிறோம். பல விஷயம் பண்ணோம் சார். பார்த்து பார்த்து வளர்த்தோம் சார். சத்தியமா நாங்க முட்டாள் சார். நாங்க முட்டாள். எனக்கு தெரியல. எப்படி புள்ளை வளர்கறதுன்னு கோட்டைய விட்டுட்டேன். தெரியல சார். தெரியல சார்.
பச்சை குழந்தை வீடியோ எடுத்து வச்சு அவங்க பயங்கரமா மிரட்டுறாங்க சார். அதை உறுதியா சொல்லுவேன். எங்க பிள்ளையோட ஏதோ ஒரு வீடியோ அவன்கிட்ட இருக்கு. அதுக்குதான் எங்க பிள்ளை பயந்து போய் கட்டுப்பட்டு அவன் சொன்னதுக்குகெல்லாம் கேட்டு வந்துருக்கு. அது என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல. அது கண்டுபிடிக்கணும்.
எங்க பிள்ளைய சுதந்திரமா யோசிக்க விட்டா போதும். அவங்க விடவே மாட்டறாங்க. எங்கள்ட்ட கண்ணலயே காட்ட மாட்டறாங்க. தயவு செய்து உங்க பிள்ளைகளை ரொம்ப தீவிரமா கண்காணிங்க. போன் இருக்குன்னு தயவு செய்து ஈசியா விட்டறாதீங்க. அவங்க யார் கூட பேசுறாங்க என்ன பண்றாங்கன்றத தயவு செய்து கண்காணிங்க. பாத்துக்கங்க. நன்றி.
ஆபாச வீடியோன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரொம்ப ரொம்ப மோசமான விஷயம். அது குழந்தைகளுக்கு தெரியவே மாட்டேங்க. அது வீட்ல இருந்தே கூட மொபைல்ல ஈஸியா வெளிய போற மாதிரி இன்னைக்கு காலம் இருக்கு.
என் பிள்ளையை எப்படி நான் வெளிய விட்டேன் எப்படி பார்த்தா எங்க என்ன பண்ணான்னு தெரியல. ஆனா நிச்சயமா ஏதோ பெரிய பெரிய தவறு நடந்திருக்கு பயமா இருக்கு பாத்துக்கங்க" எனக் கூறினார்.
காவல்துறையிடம் இதைப்பற்றி சொல்லி இருக்கீங்களா என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, :ஐயா பொண்ணு மேஜராகி மூணு நாள் ஆச்சு. ஐயா காவல்துறை என்னயா செய்வாங்க.. அவங்க சட்டப்படி தான் செல்வார்கள். நானே லீகலாதான் நிக்கணும்.
எனக்கு தெரியும் பொண்ணு மேஜர் ஆயிட்டா நான் ஏதாவது தூக்க முடியுமா? ஏதாவது பண்ண முடியுமா? பண்ணா அதுக்கப்புறம் சட்டம் சும்மா இருக்குமா? சட்டத்துக்கு பயந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம்.
இன்னைக்கும் சொல்றேன். நான் போய் என் பொண்ண காட்டுங்கன்னு தான் கேக்குறேன். யாரோ போய் அட்மிட் ஆயிருக்கான். சத்தியமா சொல்றேன் எங்க குடும்பத்துல ஒருத்தர் கூட வன்முறையை கையாள மாட்டோம். ஆனா ஹாஸ்பிட்டல போய் வெட்டுவேன் குத்துவேன்னா அட்மிட் ஆயிருக்காங்களாம். இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதுயா
அவங்க வந்து சட்டம் படிச்சிருக்காங்க. 25 வயசு லாயரா அந்த கூட்டம் ஒரு பெரிய கூட்டம் சுத்துது. அந்த கூட்டம் வந்து திட்டம் போட்டு எப்படி பிளான் பண்ணாங்கன்னா, லண்டன்ல இருந்து டிக்கெட் எடுத்தது எங்களுக்கு தெரியாது. என் பிள்ளை லேட் நைட்டா தூங்குறேன். பாப்பா மத்தியானம் லேட்டா இருந்திருப்பேன்னு சொல்ல சொன்னதுல இருந்து. அஞ்சு வருஷமா என்ன என்னல்லாம் வீட்டுல சொல்லி இருக்கா.
எங்கள் பிள்ளைய நான் பெருசா படிக்க வைக்கணும் நினைச்சேன் சார். மார்க் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு. படிக்கவே விடாமல், இந்த மார்க் எடுத்தா உன்னை அனுப்பி விட்டுருவாங்க இந்த மார்க் எடுக்காத அப்படி இப்படின்னு பேசி மயக்கி எல்லாமே பண்ணி எங்க பிள்ளைய நாங்க வந்து இப்ப நினைச்சு பார்த்தா.. அயயோ அங்கது நடந்துச்சு இங்கது நடந்து நினைச்சு பார்த்தா வைத்தெரிச்சலா இருக்கு வயித்தரிச்சலா இருக்கு அவ்வளவுதான் சார். இவ்வாறு செய்தியாளர்கள் மத்தியில் அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும் படிக்க - லண்டன் மாணவியை கடத்தி திருமணம் செய்த இளைஞர்.. பெற்றோர் குற்றச்சாட்டு
