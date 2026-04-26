குறைந்த செலவில் தமிழ்நாட்டில் குடும்பத்துடன் செல்ல சிறந்த 5 இடங்கள்!

ஊட்டி, கொடைக்கானல் வேண்டாம்! பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற தமிழ்நாட்டின் 5 சிறந்த கூல் சுற்றுலா தலங்கள்! இந்த 5 தமிழ்நாட்டு சுற்றுலா தலங்களை மிஸ் பண்ணாதீங்க!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 26, 2026, 12:37 PM IST
சுட்டெரிக்கும் கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்டாலே, பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் முதல் வேலைக்கு செல்லும் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் முதலில் நினைவில் வருவது சம்மர் டூர் தான். தற்போது குழந்தைகளுக்கு பண்ணி விடுமுறை என்பதால் குடும்பத்துடன் எங்காவது வெளியே சென்று வர வேண்டும் என்ற ஆசை அனைவரது மனதிலும் இருக்கும். ஆனால், பலருக்கும் உடனடியாக நினைவில் வந்து அச்சுறுத்துவது பட்ஜெட் தான். இருப்பினும் தமிழ்நாட்டிலேயே பெரிதும் செலவு வைக்காத, மிக குறைந்த செலவில் குடும்பத்துடன் கோடை விடுமுறையை கழிக்க சில அற்புதமான இடங்கள் உள்ளன. 

ஏலகிரி 

ஏழைகளின் ஊட்டி என்றழைக்கப்படும் ஏலகிரி, திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அமைதியான மற்றும் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ற ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் ஆகும். ஊட்டி, கொடைக்கானல் அளவுக்கு இங்கு பெரிய கூட்ட நெரிசல் இருக்காது. அங்கு புங்கனூர் ஏரியில் குறைந்த கட்டணத்தில் குடும்பத்துடன் படகு சவாரி செய்யலாம். இயற்கை பூங்கா, சுவாமிமலை மலையேற்றம் மற்றும் ஜலகம்பாறை நீர்வீழ்ச்சி ஆகியவை இங்கு மிகவும் பிரபலம். இங்கு தங்குவதற்கு குறைந்த விலையிலான ஹோம்ஸ்டேக்கள் மற்றும் ரிசார்ட்டுகள் ஏராளமாக உள்ளன. 

கொல்லிமலை

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கொல்லிமலை, அதன் 70 கொண்டை ஊசி வளைவுகளுக்காக புகழ் பெற்றது. இயற்கையின் அழகு கொஞ்சும் இந்த மலை பிரதேசம், பட்ஜெட் சுற்றுலா பயணிகளின் சொர்க்கமாகும். இங்கு பிரம்மாண்டமான ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி, மாசிலா அருவி மற்றும் பழங்கால சித்தர் குகைகளை காணலாம். மேலும் சுவையான மற்றும் மலிவான அன்னாசி பழங்கள் மற்றும் மிளகு ஆகியவற்றை இங்கு ருசிக்கலாம். இங்கு நுழைவு கட்டணங்கள் கொண்ட இடங்கள் குறைவு என்பதால், உணவு மற்றும் தங்குமிடத்திற்கான செலவு மட்டுமே உங்களுக்கு ஆகும். 

மேகமலை 

சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் இருந்து தப்பிக்க குளுமையான, ஆனால் அதேநேரம் பட்ஜெட்டான ஒரு இடத்தை தேடுகிறீர்கள் என்றால், தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள மேகமலை சிறந்த தேர்வாகும். அடர்ந்த தேயிலை தோட்டங்கள், சுருளி அருவி, வைகை அணை மற்றும் மேகமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் ஆகியவை கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் ஆகும். ஊட்டி, கொடைக்கானலில் ஆகும் தங்குமிட செலவுகளில் பாதிக்கும் குறைவான செலவிலேயே மேகமலையில் நீங்கள் சொகுசாக தங்கி இயற்கை அழகை ரசிக்கலாம். 

ராமேஸ்வரம் மற்றும் தனுஷ்கோடி

கோடைக்காலத்தில் ஆன்மீகமும், கடல் சார்ந்த சுற்றுலாவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்றால் ராமேஸ்வரம் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இங்கு புகழ்பெற்ற பாம்பன் பாலம், ராமநாதசுவாமி கோவில் மற்றும் அழிந்த நகரமான தனுஷ்கோடி ஆகியவை பார்க்க வேண்டிய இடங்கள். தனுஷ்கோடியில் இரண்டு கடல்கள் இணையும் இடத்தை காணுவது மனதிற்கு இதமளிக்கும். தனுஷ்கோடிக்கு உள்ளூர் பேருந்துகளிலேயே மிக குறைந்த கட்டணத்தில் சென்று வரலாம். மேலும், இங்குள்ள ஆசிரமங்கள் மற்றும் பட்ஜெட் லாட்ஜ்களில் தங்குவது உங்கள் பணத்தை வெகுவாக மிச்சப்படுத்தும். 

ஜவ்வாது மலை

திருவண்ணாமலை மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ள ஜவ்வாது மலை, அதிகம் அறியப்படாத, ஆனால் மிக அற்புதமான மற்றும் செலவுகுறைந்த சுற்றுலாத் தலமாகும். பீமன் நீர்வீழ்ச்சி, கோமலூர் ஏரி மற்றும் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி மையமான காவலூர் வானியல் ஆய்வகம் ஆகியவை இங்கு பிரபலம். இங்கு எந்தவித வர்த்தக மயமாக்கலும் இல்லாததால், உணவு, தங்குமிடம் மற்றும் போக்குவரத்துக்கான செலவுகள் மிக மிக குறைவு.

