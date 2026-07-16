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வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! 10 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வெதர்மேன் வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update: வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருப்பதாக டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இன்று வெப்பநிலை அலை வீசும் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 16, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:01 AM IST
வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! 10 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வெதர்மேன் வானிலை அப்டேட்
Image Credit: Tamil Nadu Weather UpdateSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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