/வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! 10 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வெதர்மேன் வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update: ஜூலை மாதத்திலும் தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெயிலின் தாக்கம் உக்கிரமாக இருக்கிறது. இதனால், பொதுமக்கள் பகல் நேரங்களில் வெளியே செல்வதை தவிர்த்து வருகின்றனர். 100 டிகிரி வரை வெயிலின் தாக்கம் தமிழகத்தில் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், வானிலை நிலவரம் (TN Weather) குறித்து டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "வடமேற்கு வங்கக் ககடலில் நிலவிய குறைந்த காற்றழுத்த பகுதி, வடக்கு ஒடிசா கடற்கரையை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் ஒடிசா நிலைப்பகுதியின் மீது தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒடிசாவுக்கு அருகே குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி நீடித்தாலும், அது தென் இந்தியாவின் மீது தென்மேற்கு தென்மேற்கு பருவமழை வலுப்பெறுவதற்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்காது. தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்றும், நாளையும் வறண்ட மற்றும் வெப்பமான வானிலை நிவலரம்” என தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, மேற்குகு திசை காற்றின் வேகமாறுபாடு காரணமாக, இன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
ஜூலை 17ஆம் தேதி முதல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், வடக்கு கடலோர தமிழகத்தில் ஒரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
ஜூலை 18ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஜூலை 19 முதல் 21ஆம் தேதி வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை 16,17ஆம் தேதிகளில் அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் (Hot and Humid) இருக்கும் நிலையில் கடலோர தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் வெப்பம் சார்ந்த அசௌகரியம் ஏற்படலாம்.
இன்று திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூர், ஈரோடு, திருச்சிராப்பள்ளி, அரியலூர், பெரம்பலூர், சிவகங்கை, விருதுநகர், திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் வெப்ப அலை வீசக்கூடும். நாளை விருதுநகர், சிவகங்கை, மதுரை, திண்டுக்கல், கரூர், நாமக்கல் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் வெப்ப அலை வீசக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரை இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39-40 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28-29 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். வெப்பம் சார்ந்த அசௌகரியம் ஏற்படக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.