வங்கக் கடலில் சம்பவம்.. உருவாகும் Montha புயல்.. வெளுக்குமா கனமழை?

Weather Latest News : வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்து வருகிறது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிவிட்ட போதிலும், பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை. சமீபத்தில் வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மட்டுமே வலுப்பெற்றது. புயலாக வலுவடையவில்லை. .
வங்கக் கடலில் 'Montha' புயல்
இந்த நிலையில், வங்கக் கடலில் புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்தியா வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென் கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதையொட்டிய தெற்கு அந்தமான் பகுதிகளில் கடந்த இரு தினங்ளாகவே வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவு வந்தது. இதன் காரணமாக, இன்று (அக்டோபர் 24) காலை 5.30 மணியளவில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகி இருப்பாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வடக்கு-வடகிழக்கு திசையில், தமிழக கடலோர பகுதியை நோக்கி நகர்ந்து வலுவடையக் கூடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், 2025 அக்டோபர் 27ஆம் தேதி வாக்கில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக வலுப்பெறக் கூடும் எனவும் இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த புயலுக்கு 'Montha'என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த பெயரை தாய்லாந்து நாடு பரிந்துரைத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால், தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு கனமழை வெளுக்கும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மொந்தா புயல் காரணமாக, அக்டோபர் 27ஆம் தேதி சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யக் கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புயல் சென்னை அருகே கடந்தால் நல்ல மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
வானிலை மையம் அறிவிப்பின்படி, அக்டோபர் 24ம் தேதி கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அக்டோபர் 25ஆம் தேதி கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் மற்றும் புதுவையிலும் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது. அக்டோபர் 26ஆம் தேதி விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், இராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் மற்றும் புதுவையிலும் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது. அக்டோபர் 27ஆம் தேதி திருவள்ளூர், சென்னை மற்றும் இராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யவாய்ப்புள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
