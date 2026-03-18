English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு? டீ கடை, ஹோட்டல் கடைகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government : எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவும் சூழலில் தமிழ்நாட்டில் டீ கடை, மற்றும் ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் மானியம் மற்றும் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 18, 2026, 05:03 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • டீ, ஹோட்டல் கடை வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • இப்போது விண்ணப்பித்தால் லோன் கிடைக்கும்

Trending Photos

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை போக்கவும், இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை சரி செய்யவும் சில முக்கியமான அறிவிப்புகளை அண்மையில் வெளியிட்டது. மின் கட்டணத்துகு 2 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் என அரசு அறிவித்ததை பலரும் அறிந்திருக்கறார்கள். ஆனால், ஹோட்டல் மற்றும் டீ கடை வைத்திருப்பவர்கள் தங்களின் கடைகளுக்கு தேவையான மின் உபகரணங்கள் வாங்க அரசின் தொழில் கடன் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்திருப்பதை பலரும் கவனிக்கவில்லை. அது குறித்து அரசு கொடுத்திருக்கும் முக்கிய அறிவுறுத்தலை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ்நாடு அரசின் மானியம்

உணவகங்கள், டீ கடைகள், கிளவுட் கிச்சன் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான உணவகங்கள் மின் அடுப்புகளை பயன்படுத்தும்போது கூடுதல் மின் கட்டணம் வந்தால் 2 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும். உணவகங்கள் என்று பதிவு செய்யாதவர்களுக்கு இந்த மானியம் கொடுக்கப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த மானியம் ஒன்றிய அரசு அறிவித்துள்ள வணிக எரிவாயு பயன்பாட்டுக்கு கட்டுப்பாடுகள் எவ்வளவு நாள் அமலில் இருக்கிறதோ, அஉவரை இந்த சலுகை தொடரும் என தமிழ்நாடு அரசு கூறியுள்ளது. ஹோட்டலுக்கு மட்டுமல்லாமல், இப்போது கிளவுட் கிச்சன் ஹோட்டல்  என அனைத்து வகையான உணவகங்கள் உணவு தயாரிக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கும் Peak periods-ல் வசூலிக்கப்படும் கூடுதல் மின் கட்டணத்துக்கும் 2 ரூபாய் மானியம் உண்டு என அரசு அறிவித்துள்ளது. அதாவது, ஒரு மாதத்தில், கூடுதலாக இதை பயன்படுத்தினால் அதில் 2 ரூபாய் மானியம் கிடைக்கும். 

தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த சூழலில் ஹோட்டல் மற்றும் டீ கடை வைத்திருப்பவர்கள் மின்சார உபகரணங்கள் வாங்க தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் கடன் திட்டங்களின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மின் அடுப்புகள், இன்டக்ஷன் ஸ்டவ் அல்லது எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் உள்ளிட்ட மின் உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு, இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் UYEGP scheme என்ற திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தொழில் கடன்களுக்கான மானியம்

அதில் 25 சதவிகிதம் அதிகபட்சமாக 3.75 லட்சம் ரூபாய் மானியத்துடன் கடன் வழங்கப்படும். இதே போல, தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 25 சதவிகிதம், 2 லட்சம் ரூபாய் மானியத்துடன் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வழங்கவும் மற்றும் அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டத்தின் கீழ் 35 சதவிகிதம், அதிகபட்சமாக 1 கோடி ரூபாய் வரை மானியத்துடன் கடன் வழங்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அனுமதி தேவையில்லை

அதுமட்டுமல்லாமல், தமிழ்நாட்டில் 60,698 தொழிற்சாலைகள் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் இசைவாணையினைப் பெற்று எல்பிஜி, சிஎன்ஜி, டீசல், விறகு போன்றவற்றை எரிபொருளாக பயன்படுத்தி இயங்கி வருகிறது. இந்நிறுவனங்கள், எல்பிஜி, சிஎன்ஜி போன்ற எரிபொருட்களுக்கும் மாறாக மண்ணெண்ணெய், ஆர்டிஎஃப், HSD, பயோமாஸ் போன்றவற்றை எரிபொருளாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவும், இதற்கு தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் இசைவினை பெற தேவையில்லை. TNPCB-க்கு தெரிவித்தால் மட்டும் போதும். No requirement for approval. தகவல் தெரிவித்தால் மட்டுமே போதுமானது. ஏனென்றால், ஒன்றிய அரசு அறிவித்துள்ள எல்பிஜி, சிஎன்ஜி பயன்பாட்டுக்கு கட்டுப்பாட்டு கால அவகாசம் வரை இந்த விலக்கு அமலில் இருக்கும். 

ரேஷன் கடையில் கூடுதல் மண்ணெண்ணெய்

இந்த மாதம் பொது விநியோக திட்டத்தின் கூடுதலாக 3228 கிலோ லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் அரசு கொடுத்துள்ள இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தங்களின் தொழிலை விரிவுபடுத்திக் கொள்ளவும். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentLPG subsidyTN government loan schemeUYEGP SchemeTea shop loan

Trending News