/LPG சிலிண்டர் விலையில் வீழ்ச்சி, சென்னையில் ரூ.200 குறைந்தது: ஆகஸ்ட் முதல் நாளே வந்த குட் நியூஸ்

LPG Price: பொது மக்களுக்கும் வணிகத் துறைக்கும் ஆகஸ்ட் மாதத்தின் முதல் நாள் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. பெட்ரோலிய நிறுவனங்கள் 19 கிலோ வணிக ரீதியான எல்பிஜி (Commercial LPG Cylinder) சிலிண்டர்களின் விலையை ₹192 குறைத்துள்ளன.
|நகரம்
|விலை
|சென்னை
|ரூ.2,906
|டெல்லி
|₹2,738
|கொல்கத்தா
|₹2,872.50
|மும்பை
|₹2,691
இந்த விலை குறைப்பின் மூலம் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் நாளே நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது.
இதற்கு முன்னதாக, ஜூலை 1, 2026 அன்றும் வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான எல்பிஜி (LPG) சிலிண்டரின் விலை குறைக்கப்பட்டது. இந்த விலை குறைப்பு ₹183.5 ஆக இருந்தது. அதற்கு முன்பு, இந்த ஆண்டின் ஜனவரி மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், வணிகப் பயன்பாட்டு எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை தொடர்ந்து ஏழு முறை உயர்த்தப்பட்டது.
மார்ச் மாதத்தில் மட்டும் இருமுறை விலை உயர்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேற்கு ஆசியாவில் அமெரிக்கா-ஈரான் இடையே நிலவிய மோதலால் உலகளாவிய எல்பிஜி சந்தையில் ஏற்பட்ட விநியோகத் தடைகள் மற்றும் கவலைகளே இந்த விலை உயர்வுகளுக்குக் காரணமாக அமைந்தன.
14.2 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. கடைசியாக ஜூன் 7, 2026 அன்று இதன் விலை ₹29 உயர்த்தப்பட்டது. இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் இணையதளத்தின்படி, மானியம் இல்லாத 14.2 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக 'இண்டேன்' (Indane) எல்பிஜி சிலிண்டரின் தற்போதைய விலை விவரங்கள் இதோ:
|நகரம்
|விலை
|சென்னை
|₹957.50
|டெல்லி
|₹942
|மும்பை
|₹941
|கொல்கத்தா
|₹968
உள்ளூர் விற்பனை வரி அல்லது மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி (VAT) ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாநிலங்களுக்கு இடையே விலையில் மாறுபாடுகள் உள்ளன.