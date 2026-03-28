எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய உத்தரவு

LPG Cylinder : எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு குறித்து மத்திய அரசு முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 28, 2026, 11:11 AM IST
  • எல்பிஜி விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு
  • தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்த முக்கிய உத்தரவு
  • வணிக சிலிண்டர் வாங்குவோருக்கு அறிவுறுத்தல்

LPG Cylinder : அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது நடத்தி வரும் தொடர் தாக்குதல்கள் காரணமாக உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் மிகப்பெரிய தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் வணிகம் மற்றும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் சிலிண்டர் விநியோகத்திலும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை உருவாகியுள்ளது. இது குறித்து மத்திய அரசு தீவிர ஆலோசனை நடத்தியிருப்பதுடன், மாநில அரசுகளுக்கும் முக்கிய உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

மேலும், சிலிண்டர் புக்கிங், சிலிண்டர் விநியோத்தில் முக்கிய மாற்றத்தையும் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் சிலிண்டர் விநியோகத்தில் நிலவும் தட்டுப்பாடு குறித்து அரசு முக்கிய விளக்கம் ஒன்றை கொடுத்துள்ளது. அதில், வணிக சிலிண்டர் விநியோகம் குறித்தும், பிஎன்ஜி சிலிண்டர் விநியோகம் குறித்தும் விளக்கியுள்ளது. 

இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விவரம் ; எல்பிஜி நெருக்கடியைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்திய அரசாங்கத்தால் வணிக எல்பிஜி ஒதுக்கீடு ஆரம்பத்தில் 20% ஆகக் குறைக்கப்பட்டது. இது படிப்படியாக அதிகரிக்கப்பட்டு, தற்போது வணிக வாடிக்கையாளர்கள் நெருக்கடிக்கு முந்தைய அளவில் 70% வரை பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். இருப்பினும், சில நிபந்தனைகளை வாடிக்கையாளர்கள் பூர்த்தி செய்தால் மட்டுமே, முழு 70% ஒதுக்கீட்டின் பலனைப் பெற முடியும். 

அனைத்து வணிக தொழில்துறை எல்பிஜி நுகர்வோரும், கூடுதல் ஒதுக்கீட்டிலிருந்து எல்பிஜியைப் பெறுவதற்குத் தகுதி பெறுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்களில் (IOCL, HPCL, BPCL) பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும், அத்தகைய எல்பிஜி நுகர்வோர், குழாய்வழி இயற்கை எரிவாயு (PNG) இணைப்புகளுக்குப் பொருந்தும் வகையில், தத்தமது மாவட்டங்களில் உள்ள நகர எரிவாயு விநியோக (CGD) நிறுவனங்களில் பதிவு செய்து, PNG பெறுவதற்கான தங்கள் தயார்நிலையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அனைத்து வணிக வாடிக்கையாளர்களும் மேற்கண்ட நிபந்தனைகளுக்கு இணங்கி, 70% ஒதுக்கீட்டின் பலனைப் பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

விருப்பமுள்ள வணிக/தொழில்துறை எல்பிஜி நுகர்வோர், PNG இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள CGD நிறுவனங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்:

சென்னை, திருவள்ளூர், நாகப்பட்டினம் -  Torrent Gas - 1800-2125-6789
காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, இராமநாதபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் - AG&P/ Think Gas - 1800-202-2999

திருப்பூர், கடலூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர் - Adani Total Gas - 079-47545252

கோவை, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, மதுரை, தேனி, விருதுநகர், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி - IOCL-  1800-180-7788

திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், திண்டுக்கல், கரூர் - Mega Engineering - 1800-123-1803

திருச்சிராப்பள்ளி, நாமக்கல் - IRM Energy - 1800-891-1310

ஈரோடு, நீலகிரி - BPCL - 1800-22-4344

மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்: KSR பிரசாத், நிர்வாக இயக்குனர், Torrent Gas Chennai Pvt Ltd, CGD Network மாநில அளவிலான ஒருங்கிணைப்பாளர் தொடர்பு எண்: +91 63574 69742

எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகத்தில் புதிய கட்டுப்பாடு 

இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், இறக்குமதிச் சுமையைக் குறைக்கவும் மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் புதிய அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. இதன்படி, குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு வசதி உள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள், அந்த இணைப்பிற்கு மாறாவிட்டால் அவர்களின் எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு திட்டம்

தற்போது நிலவி வரும் மேற்காசியப் போர்ச் சூழல் காரணமாக, சர்வதேச அளவில் எரிவாயு விநியோகச் சங்கிலியில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இந்தியா போன்ற எரிபொருள் தேவையில் இறக்குமதியை அதிகம் நம்பியிருக்கும் நாடுகளுக்கு இது பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது. இந்தச் சூழலில், ஒரே வகையான எரிபொருளை மட்டும் சார்ந்திராமல், உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்தக்கூடிய மற்றும் பல நாடுகளிடம் இருந்து எளிதாகப் பெறக்கூடிய பிஎன்ஜி பயன்பாட்டை அதிகரிக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

புதிய சட்டத் திருத்தம்

அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ், இயற்கை எரிவாயு மற்றும் பெட்ரோலியப் பொருள்கள் விநியோகம் தொடர்பாக மத்திய அரசு புதிய அரசாணை ஒன்று வெளியிட்டுள்ளது. அதில், பிஎன்ஜி உள்கட்டமைப்புப் பணிகளை விரைவுபடுத்துதல், தேவையான அனுமதிகளைப் பெறுவதில் உள்ள நடைமுறைச் சிக்கல்களை எளிதாக்குதல், பொதுமக்களை எல்பிஜியிலிருந்து பிஎன்ஜி பயன்பாட்டிற்கு மாற ஊக்குவித்தல் ஆகிய விதிகளில் மாற்றம் செய்யயப்பட்டுள்ளன.

யாருக்குப் பாதிப்பு?

மத்திய அரசின் புதிய விதிகளின்படி, ஒரு பகுதியில் பிஎன்ஜி குழாய் இணைப்பு வசதி இருந்தும், அதனைப் பெற மறுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். தொழில்நுட்ப ரீதியாகக் குழாய் இணைப்பு வழங்க முடியாத வீடுகளுக்கு மட்டும் தடையில்லாச் சான்றிதழ் அடிப்படையில் தொடர்ந்து எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், வசதி உள்ள இடங்களில் மிச்சமாகும் சிலிண்டர்களை, தேவை அதிகமாக உள்ள மற்ற பகுதிகளுக்கு மடைமாற்ற அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

பிஎன்ஜி பயன்பாட்டின் நன்மைகள்

வாடிக்கையாளர்கள் பிஎன்ஜி-க்கு மாறுவதன் மூலம் சில முக்கிய வசதிகளைப் பெறலாம்:

முன்பதிவு தேவையில்லை: சிலிண்டர்களைப் போல தீர்ந்துவிடும் என்ற பயமோ அல்லது முன்கூட்டியே பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியமோ இல்லை.

தடையற்ற விநியோகம்: குழாய் மூலம் 24 மணி நேரமும் எரிவாயு விநியோகம் உறுதி செய்யப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு மற்றும் சிக்கனம்: இது எல்பிஜியை விடப் பாதுகாப்பானதாகவும், செலவு குறைந்ததாகவும் கருதப்படுகிறது.

விரைவான அனுமதி

இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து மத்திய அரசு பணியாற்றி வருகிறது. பிஎன்ஜி இணைப்பு கோரி விண்ணப்பிக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தாமதமின்றி குறித்த காலத்திற்குள் அனுமதி வழங்க வேண்டும் எனச் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நெருக்கடியான சூழலை இந்தியா ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக மாற்றியுள்ளது என மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகச் செயலாளர் நீரஜ் மிட்டல் தனது எக்ஸ் தளத்தில் இது குறித்துக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

