  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சிலிண்டர் தட்டுபாடு.. ஹோட்டல்களில் உணவு வகைகளின் விலை உயர்வு!

சிலிண்டர் தட்டுபாடு.. ஹோட்டல்களில் உணவு வகைகளின் விலை உயர்வு!

Food Items Price Increases In Tamil Nadu Hotels: சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, சென்னை உட்பட பல்வேறு இடங்களில் இருக்கும் ஹோட்டல்களில் உணவு பொருள்களின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 13, 2026, 07:50 AM IST
  • ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் தாக்கம் உலகம் முழுவதும் நிலவி வருகிறது
  • இந்தியாவில் சிலிண்டர் தட்டுபாடு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது
  • இதனால் ஹோட்டல்களில் உணவு விலை உயர்ந்துள்ளது

சிலிண்டர் தட்டுபாடு.. ஹோட்டல்களில் உணவு வகைகளின் விலை உயர்வு!

Food Items Price Increases In Tamil Nadu Hotels: கடந்த 10 நாட்களுக்கு மேலாக ஈரான் மீது இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா படைகள் தொடர்ந்து போர் தொடுத்து வருகின்றன. பதிலுக்கு ஈரான் படைகளும் தாக்குதல் நடத்தி வருவதால், மத்திய கிழக்கு நாடுகள் முழுவதும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இந்த போரின் தாக்கம் உலகம் முழுவதும் இருந்து வருகிறது. 

Food Items Price Increases: உணவு பொருள்களின் விலை உயர்வு 

நமது இந்திய நாட்டில் சிலிண்டர் தட்டுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர்கள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. பெரிய உணவகங்கள் வழக்கம்போல் செயல்பட்டாலும், சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக தமிழகத்தில் இருக்கும் சில ஹோட்டல்களில் தங்களது உணவு பட்டியலின் எண்ணிக்கையை குறைத்து உள்ளனர். அதேசமயம் ஹோட்டல்களில் உணவு வகைகளின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. 

Food Items Price Increases: ரூ.20 வரை உயர்வு 

குறிப்பாக தோசை, ஆம்ப்லேட், சப்பாத்தி, பரோட்டா, பூரி, வடை உள்ளிட்ட உணவுகள் ரூ. 5 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. சைவ சாப்பாடு, அசைவ சாப்பாடு, பிரியாணி, சிக்கன், மட்டன் வகைகள் என பல உணவுகளின் விலை ரூ. 20 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களில் மாணவர்கள், வேலைப்பார்ப்பவர்கள் என பலரும் உணவங்களை நம்பி இருப்பதால் டிமெண்ட் ஏற்பட்டுள்ளது என ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் கூறுகின்றனர். 

Cylinders In Black Market: கள்ளச்சந்தையில் சிலிண்டர் வாங்கும் நிலை 

இது தொடர்பாக பேசிய ஹோட்டல் உரிமையாளர் ஒருவர், சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களுக்கு பிற மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் தங்கி படித்தும் வேலை பார்த்தும் வருகின்றனர். அவர்களில் பெரும்பாலானோர் ஹோட்டல்களை நம்பியே உள்ளனர். இதனால் ஹோட்டல்களை கட்டாயாமக நடத்த வேண்டிய சூழல் உள்ள நிலையில், கள்ள சந்தையில் அதிக விலைக்கு சிலிண்டர் வாங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக உணவு வகைகளின் விலையை சற்று ஏற்ற வேண்டியதாயிற்று என தெரிவித்தார். 

Cylinders In Black Market: கள்ளச் சந்தையில் சிலிண்டர்கள் 

ஈரான் - இஸ்ரேல் போரால் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சிலிண்டர் பதுக்கப்பட்டு கள்ளச்சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே வணிக சிலிண்டர்கள் ரூ. 2043க்கு விற்கப்படும் நிலையில், கள்ளச்சந்தையில் ரூ. 3,000, 4,000 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. நேற்று மார்ச் 12 அன்று கூட மதுரையில் 398 சிலிண்டர்கள் கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்வதற்கு பதுக்கலில் ஈடுபட்ட இருவர் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டனர். 

Petrol Shortage: பெட்ரோல் நிலையங்களில் குவியும் பொதுமக்கள் 

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றம், உலகக் முழுவதும் எரிபொருள் விநியோக சங்கலிக்கு சிக்கல் ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதன் அதிர்வலையே தற்போது தமிழகத்தில் எதிரொலிக்க தொடங்கி உள்ளன. சிலிண்டரை ஒரு பக்கம் புக் செய்துவிட்டு காத்திருக்கும் மக்கள், தற்போது பெட்ரோல் நிலையங்களில் வரிசைகட்டி காத்திருப்பதை நம்மால் சமூக வலை தளங்கள் மற்றும் செய்திகளில் காண முடிகிறது. பகல் நேரங்களில் மட்டுமல்லாமல் அதிகாலையில் சீக்கிரமாகவே எழுந்து பெட்ரோல் வாங்க மக்கள் வரிசையாக நின்று காத்திருக்கின்றனர். 

மேலும் படிக்க: S Jaishankar Fact Check | இந்தியக் கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி வழங்கியதா? உண்மை என்ன?

மேலும் படிக்க: பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு பாதுகாப்பானதா? அடுத்தடுத்து அரங்கேறிய 3 கொடூர சம்பவங்கள்

