English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. காத்திருக்கும் பெரிய ஆபத்து!

LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. காத்திருக்கும் பெரிய ஆபத்து!

Lpg Cylinder Shortage: எல்பிஜி (LPG) சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள தங்கும் விடுதிகளில் இன்னும் சில நாட்களில் உணவின்றி தவிக்கும் நிலை ஏற்படும் என விடுதி உரிமையாளர் சங்கம் அலுவலகத்தில் மாநிலத் தலைவர் சீத்தாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 10, 2026, 10:36 PM IST
  • ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் கடந்த ஒரு வாரமாக நடந்து வருகிறது
  • இதனால் அந்நாட்டு மக்கள் மட்டுமின்றி உலக மக்களும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்
  • தமிழ்நாட்டில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது

Trending Photos

ஒரே நாளில் ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Rahu Ketu Peyarchi
ஒரே நாளில் ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
பராபவ வருடம் எப்படி இருக்கும்.. 12 ராசிகளுக்கான ஜோதிட கணிப்பு
camera icon13
Tamil New Year
பராபவ வருடம் எப்படி இருக்கும்.. 12 ராசிகளுக்கான ஜோதிட கணிப்பு
2026 ஐபிஎல்: 10 அணிகளின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. புது முக வீரர்களுடன் CSK!
camera icon10
IPL 2026
2026 ஐபிஎல்: 10 அணிகளின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. புது முக வீரர்களுடன் CSK!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. காத்திருக்கும் பெரிய ஆபத்து!

Lpg Cylinder Shortage: சென்னை செம்மஞ்சேரியில் உள்ள தமிழ்நாடு ஐடி விடுதி உரிமையாளர் சங்கம் அலுவலகத்தில் மாநிலத் தலைவர் சீத்தாராமன் சிலிண்டர் தட்டுப்பட்டால் விடுதியில் உள்ளவர்கள் உணவுக்கு அவதிப்படுவதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். 

Add Zee News as a Preferred Source

LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு

அப்போது, நாடு முழுவதும் இன்று ஏற்பட்டுள்ள சிலிண்டர் தட்டுப்பட்டால் மக்கள் மிகவும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக தங்கும் விடுதிகளுக்கு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 20,000 மேற்பட்ட விடுதிகள் உள்ளன. இங்கு பணிபுரியும் ஆடவர் மகளிர், மாணவ மாணவியர்கள் என சுமார் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உள்ளனர். அவர்கள் இன்று உணவிற்கு வழியின்றி தவிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது.  

இன்று மார்ச் 10 காலை 19 கிலோ கிராம் எரிவாயு 1,950 ரூபாயாக இருந்த நிலையில், மதியம் 3 ஆயிரத்து 500 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இப்போது 5,000 என்று விலையை நிர்ணயிக்கிறார்கள். எரிவாயு இல்லை என்று எரிவாயு நிறுவனங்களில் இருந்து மக்களுக்கு தகவல் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விடுதி உரிமையாளர்கள் விடுதியில் தங்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு எப்படி உணவு அளிப்பது என்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 

உணவில் சில மாற்றங்களை செய்துள்ளோம்

வர்தா புயலின் போது மின்சாரம் இல்லாத காலகட்டத்திலும் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு எங்களால் முடிந்த உணவை நாங்கள் அளித்துக் கொண்டிருந்தோம். இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த அசாதார சூழ்நிலையில் எரிவாயு கிடைக்கவில்லை, ஒரு சில மாற்றங்களை உணவுகளில் செய்து வருகின்றோம். 

பிரதமர் மோடி, முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை 

பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கும் எரிவாயு அமைச்சகத்திற்கும் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள விடுதிகளுக்கு எரிவாயு தடையில்லாமல் கிடைப்பதற்கு ஒரு வழி செய்ய வேண்டும் என்று இங்கே கோரிக்கை வைத்துக்கொள்கிறோம்.

இந்தியா முழுவதும் 3 லட்சம் தங்கும் விடுதிகள் உள்ளது. அதில் சுமார் 3 கோடி பேர் தங்கியுள்ள நிலையில், சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் அவர்களுக்கு எப்படி நாங்கள் உணவு அளிக்க முடியும். மேலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள விடுதிகளுக்கு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் வழங்க பாரத பிரதமர் மற்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்து சிலிண்டர் வழங்க வழி வகை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு ஐடி விடுதி உரிமையாளர் சங்கம் சார்பில் கேட்டுக் கொண்டனர்.

ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் எதிரொலி

ஈரான் - அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இடையே ஏற்பட்டிருக்கும் போரால் அந்நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை மட்டும் பாதிக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் இருக்கும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஈரான் நாட்டின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் படைகள் தாக்குதல் நடத்தின. இதன் காரணமாக சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் சில ஹோட்டல்களில் உணவு பட்டியலை குறைத்துள்ளனர். குறிப்பாக கோவை மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளில் உள்ள ஹோட்டல்களில் தோசை, ஆம்பிலேட் போன்ற உணவுகள் விற்பனை செய்யப்படாது என கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு : 8 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

மேலும் படிக்க: பாஜகவின் திரிசூல மிரட்டல்.. பி- டீமாக செயல்படும் விஜய்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
LPG cylinderTamil naduFood shortageHostels

Trending News