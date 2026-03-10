LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. காத்திருக்கும் பெரிய ஆபத்து!

Lpg Cylinder Shortage: சென்னை செம்மஞ்சேரியில் உள்ள தமிழ்நாடு ஐடி விடுதி உரிமையாளர் சங்கம் அலுவலகத்தில் மாநிலத் தலைவர் சீத்தாராமன் சிலிண்டர் தட்டுப்பட்டால் விடுதியில் உள்ளவர்கள் உணவுக்கு அவதிப்படுவதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு
அப்போது, நாடு முழுவதும் இன்று ஏற்பட்டுள்ள சிலிண்டர் தட்டுப்பட்டால் மக்கள் மிகவும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக தங்கும் விடுதிகளுக்கு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 20,000 மேற்பட்ட விடுதிகள் உள்ளன. இங்கு பணிபுரியும் ஆடவர் மகளிர், மாணவ மாணவியர்கள் என சுமார் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உள்ளனர். அவர்கள் இன்று உணவிற்கு வழியின்றி தவிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது.
இன்று மார்ச் 10 காலை 19 கிலோ கிராம் எரிவாயு 1,950 ரூபாயாக இருந்த நிலையில், மதியம் 3 ஆயிரத்து 500 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இப்போது 5,000 என்று விலையை நிர்ணயிக்கிறார்கள். எரிவாயு இல்லை என்று எரிவாயு நிறுவனங்களில் இருந்து மக்களுக்கு தகவல் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விடுதி உரிமையாளர்கள் விடுதியில் தங்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு எப்படி உணவு அளிப்பது என்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
உணவில் சில மாற்றங்களை செய்துள்ளோம்
வர்தா புயலின் போது மின்சாரம் இல்லாத காலகட்டத்திலும் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு எங்களால் முடிந்த உணவை நாங்கள் அளித்துக் கொண்டிருந்தோம். இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த அசாதார சூழ்நிலையில் எரிவாயு கிடைக்கவில்லை, ஒரு சில மாற்றங்களை உணவுகளில் செய்து வருகின்றோம்.
பிரதமர் மோடி, முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கும் எரிவாயு அமைச்சகத்திற்கும் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள விடுதிகளுக்கு எரிவாயு தடையில்லாமல் கிடைப்பதற்கு ஒரு வழி செய்ய வேண்டும் என்று இங்கே கோரிக்கை வைத்துக்கொள்கிறோம்.
இந்தியா முழுவதும் 3 லட்சம் தங்கும் விடுதிகள் உள்ளது. அதில் சுமார் 3 கோடி பேர் தங்கியுள்ள நிலையில், சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் அவர்களுக்கு எப்படி நாங்கள் உணவு அளிக்க முடியும். மேலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள விடுதிகளுக்கு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் வழங்க பாரத பிரதமர் மற்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்து சிலிண்டர் வழங்க வழி வகை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு ஐடி விடுதி உரிமையாளர் சங்கம் சார்பில் கேட்டுக் கொண்டனர்.
ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் எதிரொலி
ஈரான் - அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இடையே ஏற்பட்டிருக்கும் போரால் அந்நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை மட்டும் பாதிக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் இருக்கும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஈரான் நாட்டின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் படைகள் தாக்குதல் நடத்தின. இதன் காரணமாக சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் சில ஹோட்டல்களில் உணவு பட்டியலை குறைத்துள்ளனர். குறிப்பாக கோவை மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளில் உள்ள ஹோட்டல்களில் தோசை, ஆம்பிலேட் போன்ற உணவுகள் விற்பனை செய்யப்படாது என கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
