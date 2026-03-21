சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. திருவண்ணாமலையில் லட்டு பிரசாதம் நிறுத்தம், பக்தர்களுக்கு அதிர்ச்சி

திருவண்ணாமலையில் இருக்கும் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், பழமையான மற்றும் மிகவும் பிரபலமான கோயில்களில் ஒன்றாகும். இந்த அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சிவபெருமானின் கோவில்களில் ஒன்றாகும். ஐந்து பஞ்ச பூத தலங்களில் இந்தக் கோயில் ஒன்றாகும். அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் நெருப்பை (அக்னி) குறிக்க உதவுகிறது. இந்த கோவிலுக்கு தினம்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். மேலும்
இந்த அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலானது அண்ணாமலை மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது, மேலும் இந்த தலத்தில் இருக்கும் மலை எல்லா யுகங்களிலும் அழியாமல் இருப்பதாகவும், இந்த மலையானது சிவபெருமானே என்றும் நம்பப்படுகிறது. இதனால் இந்த மலையை பக்தர்கள் வலம் வந்து தங்களின் கிரிவலத்தை மேற்கொள்கிறார்கள்.
பொதுவாக பங்குனி மாதத்தில் பிரதோஷம் மிகவும் சிறப்பு நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. அதேபோல் அமாவாசை, பௌர்ணமி நாட்களிலும் இங்கு பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும். இந்நாளில் பல சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்படுகிறது.
இந்நிலையில் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேசுவரர் கோவிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்களுக்கு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக லட்டு பிரசாதம் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த லட்டுகள் அனைத்தும் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் தயாரிக்கப்படுவதுடன், லட்டு, அதிரசம், ஆகியவை பிரசாதங்களும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
இதனிடையே தற்போது ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் தாக்குதல் காரணமாக, வணிக உபயோக கேஸ் சிலிண்டர்கள் விநியோகத்தில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால், திருவண்ணாமலை கோவிலில் இலவச லட்டு தயாரிக்கும் பணியில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதனால் கோவில் நிர்வாகம், பக்தர்களுக்கு இலவசமாக லட்டு தயாரித்து வழங்குவதை நிறுத்தியுள்ளது. மேலும், விற்பனைக்காக தயார் செய்யப்படும் பிரசாதங்கள் முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் பக்தர்கலுக்கு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
அருணாசலம் கோவில் தரிசன நேரம்
காலை 5:00 மணி கோயில் திறப்பு மற்றும் அதிகாலை தரிசனம்
காலை 5:00 - மதியம் 12:00 மணி காலை தரிசனம்
மதியம் 12:00 - 5:00 மணி கோயில் இடைவேளை / பராமரிப்பு
மாலை 5:00 - 9:30 மணி மாலை தரிசனம் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள்
அருணாசலம் கோவில் தரிசன டிக்கெட் மற்றும் கட்டணம்
பொது தரிசனம் (General Darshan) - இலவசம்
சிறப்பு நுழைவு தரிசனம் (Special Entry Darshan) - ரூபாய் 50
விரைவுப் பாதை தரிசனம் (Fast Track Darshan) - ரூபாய் 100
விஐபி தரிசனம் (VIP Darshan) - ரூபாய் 200
வெள்ளித் தரிசனம் (Silver Darshan) - ரூபாய் 500
தங்கத் தரிசனம் (Gold Darshan) - ரூபாய் 1000
பிளாட்டினம் தரிசனம் (Platinum Darshan) - ரூபாய் 2000
வைரத் தரிசனம் (Diamond Darshan) - ரூபாய் 5000
