ராம பகவான் பைத்தியமா? பாடலாசிரியர் வைரமுத்து பேச்சால் எழுந்த சர்ச்சை!

Vairamuthu Lord Ram Controversy : கம்பன் விழாவில் பங்கேற்ற கவிஞர் வைரமுத்து, ராமர் குறித்து பேசி சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார். ராமர் குறித்து அவதூறாக பேசிய வைரமுத்துவுக்கு கண்டனம் வலுத்து வரும் நிலையில், அவர் பேசியது என்ன என்பதை தற்போது காணலாம்...
சென்னையில், ஆழ்வார் ஆய்வு மய்யம் சார்பில், கவிஞர் வைரமுத்துவுக்கு கம்பன் விருது வழங்கப்பட்டது. அப்போது ஹிந்து கடவுளான ராமர் குறித்து வைரமுத்து பேசிய கருத்துகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 'திகைத்தனை போலும் செய்கை' என கம்பரின் வரிகளை சுட்டிக்காட்டி வைரமுத்து விளக்கமளித்தார். 'திகைத்தல் என்ற சொல்லுக்கு புத்திசுவாதீனமற்றவர் என்பது பொருள் என்றும், புத்திசுவாதீனமின்றி ராமர் வாலியை கொன்றுவிட்டார் என்றும் கூறியிருக்கிறார். அதோடு மட்டுமின்றி, ராமன் என்ற குற்றவாளியை காப்பாற்ற கம்பர் முயன்றிருப்பதாகவும், இந்திய தண்டனைவியல் சட்டம் 84ன்படி, புத்திசுவாதீனம் அற்றவர் செய்கிற குற்றத்துக்கு தண்டனை இல்லை' என்று வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார்.
மதி மாறுபாட்டால் ராமன் வாலியை மறைந்து நின்று அம்பெய்து கொன்றது குற்றமன்று என்று கம்பன் ராமனை மீட்டெடுப்பதாகவும், கம்பனால் மன்னிக்கப்பட்ட ராமன் மனிதனாகிறான்; கம்பன் கடவுளாகிறான் என்றும் வைரமுத்து பேசியிருக்கிறார்.
திகைத்தல் என்ற சொல்லுக்கு புத்திசுவாதீனம் அற்றவர் என்ற பொருளை, புத்தியுள்ள யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் என்றும், திகைத்தல் என்றால், வியப்படைதல், தடுமாறுதல், மயங்குதல் என்றே பொருள் என்றும் பாஜகவினர் கண்டனம் தெரிவித்துள்னர். வேண்டுமென்றே ராமரை கொச்சைப்படுத்த வேண்டும் என்ற வன்மத்தோடு வைரமுத்து அவதூறாக பேசியிருப்பதாகவும், திகைத்தல் என்ற சொல்லுக்குக்கூட பொருள் தெரியாதவரை கவிப்பேரரசு என சிலர் அழைப்பது வியப்பை ஏற்படுத்துவதாக கண்டனங்கள் வலுத்து வருகின்றன.
நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம்:
கம்ப ராமாயணத்தை முழுமையாகப் படித்துணராமல், தமிழ் அகராதியின் அடிப்படை அர்த்தம் அறியாமல் வைரமுத்து போன்றோர் தங்கள் இஷ்டத்திற்கு திரித்துப் பேசுவது கடும் கண்டனத்திற்குரியது என பா.ஜ.க. மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதற்காக வைரமுத்து பொதுவெளியில் அவர் பகிரங்க மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
