தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மடத்துக்குளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மடத்துக்குளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மடத்துக்குளம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 126 தொகுதியாகும். மடத்துக்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதி விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகளைத் தனது முதன்மையான பொருளாதாரமாக கொண்டுள்ளது. அமராவதி ஆற்றுப் பாசன வசதி பெறுவதால் இங்கு தென்னை விவசாயம் மிகச் செழிப்பாக நடைபெறுகிறது, இதன் தொடர்ச்சியாகத் தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தி மற்றும் கயிறுத் தயாரிப்புத் தொழில்கள், காகித ஆலைகள் மற்றும் சர்க்கரை ஆலைகள் அதிக அளவில் செயல்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்குகின்றன.
மடத்துக்குளம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் மடத்துக்குளம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
மடத்துக்குளம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக(DMK): ஆர். ஜெயராமகிருஷ்ணன்
அமமுக (AMMK): சண்முகவேலு (அதிமுக கூட்டணி)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ராதாமணி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): திருமலை
மடத்துக்குளம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,14,809
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,03,252
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,11,541
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 16
மடத்துக்குளம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 86.81% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
மடத்துக்குளம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: மகேந்திரன் (அதிமுக) - 84,313 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஆர். ஜெயராமகிருஷ்ணன் (திமுக) - 77,875 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: சண்முகவேலு (அமமுக) - 6,515 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: சனுஜா (நாதக) - 6,245 வாக்குகள்
ஐந்தாம் இடம்: குமாரேசன் (மநிம) - 2,894 வாக்குகள்
மடத்துக்குளம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் மடத்துக்குளம் தொகுதியில் 73.20% வாக்குகள் பதிவாகின.
