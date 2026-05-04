தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மாதவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Madhavaram Election Result 2026: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மாதவரம் (Madhavaram) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 11:04 AM IST
  • மாதவரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • மாதவரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • மாதவரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

மாதவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மாதவரம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் (09) தொகுதியாகும்.    அம்பத்தூரில் இருந்து மாதவரம் பிரிக்கப்பட்டது. மாதவரம் தொகுதி 2008ஆம் ஆண்டு மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்டது. எம்எம்டிஏ, மணலி, மில்க் காலனி, பொன்னியம்மேடு, புழல் போன்ற பகுதிகளை  உள்ளடக்கியது. வெளியூர்களுக்கு போக்குவரத்து சேவைகளுக்கு மாதவரம் பேருந்து நிலையம் முக்கிய இடமாக இருக்கிறது. சென்னைக்கு பால் ஆதாரமாக விளங்கும் ஆவின் நிறுவனம்  மாதவரத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு தொழிலாளர்கள், நடுத்தர வர்க்கத்தினர், ஐடி ஊழியர்கள், கூலித் தொழிலாளர்கள் என பல தரப்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.   இத்தொகுதி, திருவள்ளூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

மாதவரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் மாதவரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

மாதவரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): சுதர்சனம் 

அதிமுக (AIADMK): மூர்த்தி 

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK):  கிருத்திகா ஏழுமலை 

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  எம்.எல். விஜய் பிரபு

மாதவரம் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 4,20,601
ஆண் வாக்காளர்கள்: 2,05,922
பெண் வாக்காளர்கள்: 2,14,596
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 83

மாதவரம் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.82% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

மாதவரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  சுதர்சனம் (திமுக) - 1,51,485 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:  மூர்த்தி (அதிமுக) - 94,414 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்:  ஏழுமலை (நாதக) - 27,453  வாக்குகள்

நான்காம் இடம்:  ரமேஷ் (மநீம) - 15,877 வாக்குகள்

மாதவரம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் மாதவரம் தொகுதியில் 68% வாக்குகள் பதிவாகின.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

