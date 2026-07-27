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கரூர் கூட்டநெரிசல்: CM விஜய் வழங்கிய அரசுப் பணி ரத்து - ஹைகோர்ட் அதிரடி

Madras High Court: கரூர் நெரிசலில் இறந்தோர் குடும்பத்துக்கு வழங்கப்பட்ட அரசுப் பணி ரத்து என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 27, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:16 PM IST
கரூர் கூட்டநெரிசல்: CM விஜய் வழங்கிய அரசுப் பணி ரத்து - ஹைகோர்ட் அதிரடி
Image Credit: Tamil Nadu Government appointment order Cancelled | Image Source : X/@CMOTamilnadu

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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