/கரூர் கூட்டநெரிசல்: CM விஜய் வழங்கிய அரசுப் பணி ரத்து - ஹைகோர்ட் அதிரடி

Madras High Court, Madurai Bench : கரூர் கூட்டநெரிசலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரைச் சேர்ந்த 31 பேருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கிய அரசுப் பணியை ரத்து செய்யக்கோரி, நாம் தமிழர் கட்சி, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி ஆகியவற்றின் நிர்வாகிகள் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் மனுதாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை நீதிபதிகள் சி.வி. கார்த்திகேயன், சக்திவேல் ஆகியோர் விசாரணை மேற்கொண்டு, இன்று தீர்ப்பை வழங்கி உள்ளனர். கரூர் கூட்டநெரிசலில் இறந்தோர் குடும்பத்துக்கு வழங்கப்பட்ட அரசுப் பணி வழங்கிய அரசாணையை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டது.
அரசுப்பேருந்தில் சென்று விபத்தில் உயிரிழப்பவர்கள் குடும்பத்திற்கு அரசுப்பணி வழங்குவீர்களா?, சிவகாசி வெடிவிபத்தில் உயிரிழப்பவர்கள் குடும்பத்திற்கும் அரசுப்பணி வழங்கலாமா? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் அரசுப்பணிக்கு எண்ணற்றவர்கள் காத்திருக்கின்றனர் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.
கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு சாதாரண பணி வழங்கியுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு கூறுவதை ஏற்க முடியாது என்றும் எந்த பணியும் சாதாரண பணியல்ல; அது ஒருவரின் குடும்பத்திற்கு உதவும் பணியே என்றும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு திறன் பயிற்சி வழங்கி தமிழ்நாடு அரசு உதவலாம் என்றும் நீதிபதிகள் பரிந்துரைத்துள்ளனர்.
கடந்தாண்டு கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தை சேர்ந்த 31 பேருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த ஜூலை 10ஆம் தேதி அரசுப்பணிக்கான ஆணையை வழங்கியிருந்தார். இந்நிலையில், கருணை அடிப்படையில் வேலை பெற பலர் காத்திருக்கும் நிலையில் கரூரில் உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு முன்னுரிமை ஏன்? என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை கேள்வி எழுப்பி இருந்தது.
இதுகுறித்து நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கிளீட்டஸ் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "உயர் நீதிமன்றம் மிக முக்கியமான தீர்ப்பை, அருமையான தீர்ப்பை அளித்துள்ளது. அரசு வேலையை நம்பி காத்திருக்கும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர் சார்பில் வழக்கு தொடர்ந்தோம்" என தெரிவித்தனர்.
கடந்தாண்டு செப்டம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி, கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் கூட்டநெரிசலில் மொத்தம் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். ஆட்சி மாற்றம் அடைந்த பின்னர், விபத்து நடந்து சுமார் 9 மாதங்களுக்கு பின் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு அரசு பணி வழங்க முதலமைச்சர் விஜய் முடிவெடுத்தார்.
இந்நிலையில், கடந்த ஜூலை 10ஆம் தேதி கரூர் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய் 31 பேருக்கு அரசுப் பணிக்கான அரசாணையை வழங்கினார். மேலும், அரசுப் பணி பெற போதுமான தகுதியில்லை என்பதால் ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்திற்கு மட்டும் கருணைத் தொகையாக ரூ.10 லட்சம் வழங்கப்பட்டது.
கரூர் கூட்டநெரிசலில் மொத்தம் 41 பேரும் 36 குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள். அதாவது ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பலரும் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் 17 பெண்களுக்கும், 14 ஆண்டுகளுக்கும் அரசுப் பணி வழங்கப்பட்டிருந்தது. இவை தற்போது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசாணையை வழங்கியபோது முதலமைச்சர் விஜய் கண்ணீர் வடித்தபடி அரசாணையை வழங்கியிருந்தார்.
தற்போது உயர் நீதிமன்றம் 31 பேருக்கு வழங்கப்பட்ட அரசுப் பணிக்கான அரசாணையை ரத்து செய்திருப்பதன் மூலம், முதலமைச்சர் விஜய் அடுத்த என்ன முடிவு எடுக்கப்போகிறார்?, சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்து நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீட்டுக்குச் செல்வாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.