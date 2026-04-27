English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
தவெகவினர் குஷி.. சங்கீதா வழக்கில் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு.. என்ன மேட்டர்?

TVK Vijay Case Latest Update: மனைவிக்கு கடன் கொடுத்ததாக தவெக தலைவர் விஜய் தனது வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்ட விவகாரம் குறித்து ஆய்வு செய்யக்கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. வெங்கடேஷ் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 27, 2026, 03:44 PM IST
TVK Vijay Case Latest Update: 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்க ஆகிய தொகுதிகளில்  வேட்பு மனுவும் தாக்கல் செய்தார்.  அந்த வேட்பு மனுவில் தனது மனைவி சங்கீதாவிற்கு ரூ.12.6 கோடி கடன் வழங்கியதாக குறிப்பிட்டு இருந்தார்.  சங்கீதாவிற்கு ரூ.12.60 கோடி கடன் கொடுத்தது குறித்து விசாரிக்க கோரி பெரம்பூர் தொகுதியைச் சேர்ந்த வெங்கடேஷ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

விஜய் எதிராக புதிய வழக்கு

 தனது மனுவில் வெங்கடேஷ், சங்கீதா விஜயிடம் விவாகரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்ததாகவும், அதனால் அவருக்கு ரூ.12.60 கோடி கடனாக வழங்கப்பட்டதாக வேட்பு மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருபபது சந்தேகத்தை எழுப்பியதாகவும் கூறியிருந்தார். மேலும், தனியார் கல்வி அறக்கட்டளைக்கு வழங்கப்பட்ட ரூ.20 கோடி குறித்து பிரமாணப் பத்திரத்தில் முறையான விளக்கம் எதுவும் இல்லை எனவும் மனுவில் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.   

இந்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தர்மாதிக்காரி மற்றும் நீதிபதி அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது. அப்போது, வேட்புமனுவில் மனைவிக்கு 12 கோடியே 60 லட்சம் ரூபாய் கடன் கொடுத்ததாக த.வெ.க. தலைவர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளது குறித்து ஆய்வு செய்யக் கோரிய வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் போட்டியிடும் த.வெ.க தலைவர் விஜய் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் 100 கோடி ரூபாய் வித்தியாசம் உள்ளது குறித்து வருமான வரித்துறை விசாரிக்கக் கோரி பெரம்பூர் தொகுதி வாக்காளர் தாக்கல் செய்த வழக்கு, ஜூன் மாதத்துக்கு தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

மனைவிக்கு ரூ.12 கோடி கொடுத்தாரா விஜய்?

இந்நிலையில், வேட்புமனுவில் பெருந்தொகையை மனைவி உள்ளிட்டோருக்கு கடனாக வழங்கியுள்ளதாக, விஜய் தனது வேட்புமனுவில் கூறியுள்ளது குறித்து ஆய்வு செய்யக் கோரி, மற்றொரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. பெரம்பூர் தொகுதி வாக்காளர் வெங்கடேஷ் தாக்கல் செய்த மனுவில், விவாகரத்து கோரி த.வெ.க. தலைவர் விஜய்-ன் மனைவி சங்கீதா வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், வேச்புமனுவில் அவருக்கு 12 கோடியே 60 லட்சம் ரூபாய் கடன் கொடுத்துள்ளதாக கூறியுள்ளது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

வேட்புமனுவில் சொத்து விவரங்களை தெரிவிப்பது வெறும் சடங்கு அல்ல. அதில் உண்மை விவரங்களை மறைப்பது தேர்தல் நடைமுறையை மோசடி செய்வதை போன்றது எனவும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது. தனியார் கல்வி அறக்கட்டளைக்கு 20 கோடி ரூபாய் பணம் வழங்கியுள்ளது குறித்து வேட்புமனுவில் முறையாக எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை எனவும் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி  ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு, ஏற்கனவே இதே கோரிக்கையுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதால், இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்க முடியாது எனக் கூறி, தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Trending News