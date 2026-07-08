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செந்தில் பாலாஜிக்கு முன்ஜாமீன்... நீதிமன்றத்தில் நடந்த காரசார வாதம் - நிபந்தனை என்ன?

Senthil Balaji Anticpatory Bail: செந்தில் பாலாஜிக்கும், அவரது இளைய சகோதரர் அசேக் குமாருக்கும் நிபந்தனைகளுடன் முன்ஜாமீன் வழங்கியது சென்னை உயர் நீதிமன்றம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 08, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:47 PM IST
செந்தில் பாலாஜிக்கு முன்ஜாமீன்... நீதிமன்றத்தில் நடந்த காரசார வாதம் - நிபந்தனை என்ன?
Image Credit: Image Credit : (L-R) Ashok Kumar, Senthil Balaji | Image Source : Alboompo.com/@Ashok KumarSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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