/செந்தில் பாலாஜிக்கு முன்ஜாமீன்... நீதிமன்றத்தில் நடந்த காரசார வாதம் - நிபந்தனை என்ன?

Senthil Balaji Anticpatory Bail: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் ஊத்தங்கரை தொகுதியின் தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினரான இளையராஜாவிடம், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது இளைய சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோருக்கு தொடர்புடையவர்கள் பேரம் பேசியதாக குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது.
அதாவது, அடுத்த மாதம் சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவந்து, அதன் வாக்கெடுப்பில் சபாநாயகருக்கு எதிராக வாக்களிக்க சுமார் ரூ.35 கோடி வரை தன்னிடம் பேரம் பேசப்பட்டதாக இளையராஜா புகார் அளித்தார். இதன்மூலம், தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதித்திட்டம் தீட்டியதாகவும் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர், எம்எல்ஏ இளையராஜா அளித்த புகாரின்பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்து 9 பேரை கைது செய்தனர். மேலும் FIR-இல் செந்தில் பாலாஜியின் இளைய சகோதரர் அசோக் குமாரின் பெயரும் சேர்க்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக் குமாரை தேடி வந்த போலீசார் இருவருக்கும் லுக்-அவுட் நோட்டீஸ் வழங்கியது.
இதையடுத்து, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக் குமார் இவ்வழக்கில் இருந்து தங்களுக்கு முன்ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனு இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. இதில் செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் என்.ஆர். இளங்கோ ஆஜரானார். காவல்துறை தரப்பில் ஜான் சத்யன் வாதிட்டார்.
என்.ஆர். இளங்கோ வாதம்: தவெக அரசாங்கத்தைக் கவிழ்க்கும் முயற்சிகள் குறித்த குறிப்புகள், புகார் அளித்த ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற உறுப்பினரின் தனிப்பட்ட கண்ணோட்டங்களே ஆகும்.
உண்மையில், அனைத்துக் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாலும் சபாநாயகர் ஒருமனதாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இந்த வழக்கின் பின்னணியில் அரசியல் உள்நோக்கம் இருக்கிறது.
கரூர் இடைத்தேர்தல் காரணமாகவே தற்போதைய மனுதாரர்கள் இவ்வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகச் சில தமிழ் இதழ்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
நீதிபதி இளந்திரையன்: உங்கள் பங்கு என்ன? முதல் தகவல் அறிக்கையின் (FIR) படி, இதில் உங்கள் பங்கு எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை.
என்.ஆர். இளங்கோ: அவர்களிடம் உள்ள ஒரே தகவல் என்னவென்றால், முக்கியக் குற்றவாளி ஈரோட்டில் இருந்த அதே நாளில்தான் அசோக் குமார் அங்கு இருந்தார் என்பதுதான்.
கரூர் நெரிசல் விவகாரம் ஒன்று உள்ளது. கடமைகளைச் செய்யவிடாமல் தடுப்பதற்காகவே அவர்கள் செந்தில் பாலாஜியை இதில் சிக்க வைக்க முயற்சிக்கிறார்கள். கரூர் இடைத்தேர்தல் வரவிருக்கிறது. 59 எம்எல்ஏக்களை வைத்திருக்கும் திமுக எப்படி ஆட்சியமைக்கும்?