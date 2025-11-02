தமிழகத்தில் நிறைய தற்குறிகள் சுற்றுகிறார்கள்... யாரை குறிவைக்கிறார் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ்?

Madras High Court Judge Anand Venkatesh: வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் உள்ள சன்பீம் தனியார் பள்ளி 35ஆம் ஆண்டு விழா அப்பள்ளியின் தாளாளர் ஹரிகோபாலன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் பள்ளி முதல்வர் தங்கபிரகாஷ் மற்றும் திரளான மாணவ, மாணவிகளும் பெற்றோர்களும் கலந்துகொண்டனர்.
இவ்விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் கலந்துகொண்டார். மேலும், பள்ளி கட்டடங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைத்தார். மேலும், பள்ளி மாணவர்களுக்கு பல்வேறு விருதுகளை வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார்.
Judge Anand Venkatesh: புத்தக வாசிப்பு முக்கியம்
பின்னர் விழாவில் மாணவர்கள் மத்தியில் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் பேசுகையில், "தொழில் நுட்பங்கள் நமக்கு கட்டுபட்டவைகளாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இன்றைய சூழலில், நாம் அவைகளுக்கு கட்டுபட்டுள்ளோம். மேலும், புத்தகங்கள் படிப்பது என்பது நல்ல பழக்கம். ஆனால், இன்றைய காலகட்டத்தில் யாரும் புத்தகங்களை படிப்பதில்லை. ஆனால் படித்தவர்கள் தவறு செய்கிறார்கள். ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல வேண்டுமானால் தற்குறிகள் என சொல்லும் வார்த்தை, அது தமிழ் வார்த்தை. இன்றைக்கு தற்குறிகள் என பல பேர் பேசுகின்றனர்.
Judge Anand Venkatesh: பல தற்குறிகள் சுத்துகிறார்கள்...
படிக்காதவர்கள் தான் தற்குறி, தன்னை தானே குறிக்க கைநாட்டு வைப்பவர்கள். ஆனால் இன்றைக்கு தற்குறிகள் என்றால் புத்தகங்களை படிக்காமல் வாழ்க்கையை ஓட்டுபவர்கள். தற்குறிகள் படிக்கும் பழக்கம் அவசியம். வாட்ஸ் ஆப், பேஸ்புக் மூலம் முனைவர் பட்டம் பெறுவதில்லை. புத்தகங்களின் பயன் நம்மை சிந்திக்க வைக்கும். நீங்கள் தற்குறிகளாக சுத்தாதீர்கள். இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் பல தற்குறிகள் சுத்துகிறார்கள். புத்தகம் படிக்கும் பழக்கமே போய்விட்டது. வாட்ஸ் ஆப் தகவலை பேசுகிறார்கள். ஆனால் படிக்கும் மனோநிலை வேண்டும். மேலும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மாணவர்கள் பேணிபாதுகாக்க வேண்டும்" என பேசினார் .
Judge Anand Venkatesh: இளையராஜாவின் பாடலை பாடிய நீதிபதி
முன்னதாக விழாவில் பங்கேற்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், பேசுவதற்கு முன்னால் இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்து, "இது ஒரு பொன் மாலை பொழுது" என்ற பாடலை பாடினார். நீதிபதி பாடிய போது பள்ளி மாணவ-மாணவியர், பெற்றோர் மற்றும் பார்வையாளர்கள் உற்சாக வெள்ளத்தில் மிதந்தனர். இப்பாடல், 1980ஆம் ஆண்டு இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா இயக்கிய 'நிழல்கள்' திரைபடத்தில் இடம்பெற்றதாகும். பள்ளி விழாவில் கலந்துகொண்டதால் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்துகொள்ளும் வகையில், நீதிபதி இப்பாடலை பாடியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Judge Anand Venkatesh: முக்கிய வழக்குகள்
நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் பல்வேறு பரபரப்பான வழக்குகள் மற்றும் தீர்ப்புகள் மூலம் பரவலாக அறியப்படுபவர் ஆவார். தற்போதைய திமுக அரசின் அமைச்சர்களாக பொறுப்பு வகிக்கும் ஐ. பெரியசாமி, கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமசந்திரன், தங்கம் தென்னரசு ஆகியோர் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்குகளில் இருந்து நீதிமன்றங்கள் அவர்களை விடுதலை செய்திருந்தது. அப்படியிருக்க, நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் இவர்களை விடுதலை செய்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யும் வகையில் இவை அனைத்தையும் தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்தார். தற்போதைய அமைச்சர்கள் மட்டுமின்றி முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம், முன்னாள் திமுக அமைச்சர் பொன்முடி, முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் வளர்மதி ஆகியோருக்கு எதிரான வழக்குகளையும இவர் தாமாக முன்வந்து விசாரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
