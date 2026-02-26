கே.என். நேரு மீதான வழக்கு: ஏன் இவ்வளவு அவசரம்...? - இன்பதுரைக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி

Madras High Court: தமிழக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் சுமார் 150 பொறியாளர், உதவிப் பொறியாளர், இளநிலை பொறியாளர், சுகாதார ஆய்வாளர், நகர திட்ட அதிகாரி உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் நியமனங்கள் மேற்கொள்ள லஞ்சம் பெறப்பட்டதாகவும், இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்யும்படிம் தமிழ்நாடு டிஜிபிக்கு அமலாக்கத் துறை கடிதம் அனுப்பியிருந்தது.
அமலாக்கத்துறை குற்றச்சாட்டு
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சராக உள்ள கே.என்.நேருவின் சகோதரர் வீட்டில் அமலாக்கத்துறை கைப்பற்றிய ஆவணங்களின் மூலம் இந்த முறைக்கேடு கண்டறியப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. கே.என். நேரு மட்டுமின்றி அவரது சகோதரர்கள் கே.என். மணிவண்ணன், ரவிச்சந்திரன், அவர்களுக்கு நெருங்கியவர்களாக அறியப்படும் டி. ரமேஷ், டி. செல்வமணி, கவிபிரசாத் ஆகியோர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருந்தது. அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களை நியமிப்பதில் இவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து சுமார் ரூ.2,300 கோடி அளவிற்கு லஞ்சம் பெற்றுள்ளனர் என அமலாக்கத்துறை குற்றஞ்சாட்டியிருந்தது.
இன்பத்துரை தாக்கல் செய்த மனு
அந்த வகையில், அமலாக்கத்துறையின் அந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு, அமலாக்கத் துறை அனுப்பிய தகவல்களில் ஆதாரங்கள் உள்ளதாகக் கூறி, அதன் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யும்படி, தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
வழக்குப்பதிவு செய்யாத லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
இந்நிலையில், தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான முதல் அமர்வு முன்பு இன்பதுரை தரப்பு வழக்கறிஞர் இன்று ஆஜரானார். அப்போது, நகராட்சி நிர்வாகத்துறையில் பணி நியமன முறைகேடு தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்ய உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இதுவரை வழக்குப் பதிவு செய்யவில்லை என வாதிடப்பட்டது.
நீதிபதிகள் கேள்வி
இதனை கேட்ட நீதிபதிகள், வழக்குப் பதியும்படி உத்தரவு பிறப்பித்து, இரண்டு, மூன்று நாட்கள் தானே ஆகிறது. அதற்குள் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்...? எதற்காக அவசரப்படுகிறீர்கள்" என்ற வகையில், இன்பதுரை வழக்கறிஞரிடம் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். மேலும், இது தொடர்பாக ஏதேனும் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டால் வழக்கமான முறையில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றும் தலைமை நீதிபதி அமர்வு தெரிவித்தது.
அமைச்சர் மறுப்பு
இதுகுறித்து சில நாள்களுக்கு முன் அமைச்சர் கே.என். நேரு அளித்த செய்தியாளர் சந்திப்பில், நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் நடந்த முறைகேடு தொடர்பான வழக்கில் தான் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை என்பதை நிரூபித்து வழக்கில் இருந்து வெளியே வருவேன் என கூறியிருந்தார். கே.என். நேருவின் தேர்தல் பணியை முடக்குவதற்கும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மீதான செல்வாக்கை குறைக்கவும்தான் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டதாக திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார்.
