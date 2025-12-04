English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Thiruparankundram Case: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 4, 2025, 04:23 PM IST

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்... தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி

Thiruparankundram Case: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. தனி நீதிபதி உத்தரவில் தவறு இல்லை என்றும் காவல்துறை தகுந்த பாதுகாப்பை வழங்காத காரணத்தால் CISF வீரர்கள வரவழைக்கப்பட்டார்கள் என்றும் உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

