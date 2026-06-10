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CM விஜய் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான ஆட்சி என்கிறார்; ஆனால் நடப்பது... நீதிமன்றம் சொன்ன விஷயம்!

Madurai Latest News Updates : தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான ஆட்சி தருவோம் என்று கூறுகிறார் என்றும் ஆனால் அரசின்  நிலைமை அதிர்ச்சியளிப்பதாக உள்ளது என்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கடும் விமர்சனத்தை பதிவு செய்துள்ளது. இளம் பெண்ணின் உடல் நல மருத்துவ அறிக்கை கோரிய நீதிமன்றத்திற்கு, திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரியின் அறிக்கை அதிர்ச்சி கொடுத்ததாக நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 10, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:15 AM IST
CM விஜய் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான ஆட்சி என்கிறார்; ஆனால் நடப்பது... நீதிமன்றம் சொன்ன விஷயம்!
Image Credit: Image Credit : CM Vijay, Madras High Court Madurai Branch (Image Source : X/@CMOTamilnadu)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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