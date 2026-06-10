/CM விஜய் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான ஆட்சி என்கிறார்; ஆனால் நடப்பது... நீதிமன்றம் சொன்ன விஷயம்!

Madurai Latest News Updates : திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். மனுதாரர் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் படித்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதில், சென்னையில் இளம்பெண் ஒருவர் பொறியாளராக பணிபுரிந்து வருவதாகவும், அந்த பெண் தனது மாவட்டத்தின் தனது பகுதியைச் சார்ந்தவர் என்பதால் தனக்கு அவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டதாக தெரிவித்தார்.
அந்தப் பெண்ணிடம் இருந்து தனது தாயாருக்கு மொபைல் அழைப்பு வந்ததாக கூறும் மனுதாரர், அப்போது அந்த பெண்ணை காதலித்து ஏமாற்றிவிட்டதாக தனது தாயாரிடம் தெரிவித்ததாக மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, வள்ளியூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவலர்கள் தன்னை தொடர்பு கொண்டு காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்கு வர வைத்ததாக கூறும் அவர், போலீசார் விசாரணையின் போது அந்த பெண் பொறியாளரை தான் காதலித்து ஏமாற்றியதாக தன் மீது புகார் கொடுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தனர் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அந்த பொறியாளர் பெண்ணை திருமணம் செய்யும்படி போலீசார் தன்னை வலியுறுத்தியதாக கூறும் அவர், அப்போது அங்கு அருகில் உள்ள கோவிலில் தாலி கட்டுவது போல் போலீசார் புகைப்படமும் எடுத்துக் கொண்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.அந்த திருமணத்தில் அவருக்கு எவ்வித உடன்பாடும் கிடையாது என்றும் தான் அந்த பெண்ணை காதலிக்கவும் இல்லை என்றும் மனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆனால், வள்ளியூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவலர்கள் தொடர்ந்து தன்னை துன்புறுத்தி வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, காவல்துறையினர் தன்னை விசாரணை என்ற பெயரில் துன்புறுத்தக் கூடாது என உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மனு, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில், நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி முன் நேற்று முன்தினம் (ஜூன் 8) விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த மனு மீது விசாரணை செய்த நீதிபதி, மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெண் கர்ப்பமாக உள்ளாரா என்பது குறித்து முழு பரிசோதனை செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டிருந்தார்.
தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு மீண்டும் நேற்று (ஜூன் 9) நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி முன் விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டது. விசாரணையில், இளம் பெண்ணின் மருத்துவ அறிக்கை துண்டு சீட்டில் நீதிபதியிடம் அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சமர்ப்பித்ததால் நீதிபதி கடுமையாக கோபமடைந்தார்.
இந்த வழக்கில் ஒரு பெண் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் அவரின் உடல் நலம் குறித்து முழுமையாக பரிசோதனை செய்து திருநெல்வேலி மருத்துவ கல்லூரியின் முதல்வர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய நான் உத்தரவு பிறப்பித்தேன் என்றார்.
ஆனால், மருத்துவக் கல்லூரி அந்தப் பெண்ணின் கரு கலைப்பு குறித்து மதுத்துவ அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது மிகுந்த அதிர்ச்சியை தனக்கு ஏற்படுத்துகிறது என்றும் உடல்நலம் குறித்து பரிசோதனை செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சொன்னால், அந்த பெண்ணின் கரு கலைப்பு குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளனர் என்றும் நீதிபதி கேள்வி தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வர் உயர்ந்த பொறுப்பில் உள்ள ஒரு நபர் என்றும் இவ்வாறு செயல்பட்டால் எப்படி என்பது இந்த நீதிமன்றத்திற்கு மிகுந்த அதிர்ச்சி அளிக்கிறது என்றும் நீதிபதி தெரிவித்தார்.
நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு என்பது இளம் பெண்ணின் உடல்நிலை குறித்த மருத்துவ அறிக்கை என்றும் ஆனால் திருநெல்வேலி மருத்துவ கல்லூரி முதல்வர் கொடுத்துள்ளது கருக்கலைப்பு செய்ய தகுதியானவரா என்ற மருத்துவ அறிக்கை என்றும் நீதிபதி குறிப்பிட்டார்.
மேலும், இதை ஏற்றுக் கொள்ளவே முடியாது என தெரிவித்த நீதிபதி, திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வர் நாளை (அதாவது இன்று ஜூன் 10) நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.
தற்போதைய தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக ஆட்சி நடத்துகிறோம் எனக் கூறுகிறார் என்றும் ஆனால் நடப்பது இதுபோன்று உள்ளது என்று கூறி வழக்கு விசாரணை இன்றைக்கு ஒத்திவைத்தார். இந்த வழக்கின் விசாரணை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.