கரூர் சம்பவத்தை விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு அமைப்பு! உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு..

Madras HC Orders SIT Probe in Karur Stampede : சென்னை உயர்நீதிமன்றம், கரூர் சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு அமைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 3, 2025, 04:40 PM IST
  • கரூர் சம்பவம்: சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு
  • அஸ்ரா கார்க் ஐபிஎஸ் தலைமையில் விசாரணை
  • முழு விவரம்-இதோ!

கரூர் சம்பவத்தை விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு அமைப்பு! உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு..

Madras HC Orders SIT Probe in Karur Stampede : கரூரில், விஜய்யின் தவெக தேர்தல் பரப்புரையின் போது 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம், பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த நிலையில், இச்சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு அமைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு: 

கரூர் சம்பவத்தை விசாரிப்பதற்காக, ஐஜி அஸ்ரா கர்க் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. கரூர் மாவட்ட எஸ்.பி.ஐ குழுவில் இணைத்தும், ஆவணங்களை உடனடியாக ஒப்படைக்கவும் கரூர் போலீசாருக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரூர் சம்பவம்:

கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில், கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதியன்று தவெக தலைவர் விஜய் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். அப்போது, கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம், உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்தது. ஒரு அரசியல் நிகழ்வில் இப்படிப்பட்ட துயர சம்பவம் நடந்தது, இந்தியா முழுவதும் கடும் அதிர்வலைகளையும் ஏற்படுத்தியது.

ஒரு பக்கம் தவெக-வினர் நடந்த சம்பவம் ஆளுங்கட்சியின் சதி என்று கூற, இன்னொரு பக்கம் தவெக-வினர் இந்த தேர்தல் பரப்புரைக்கான ஏற்பாடுகளை சரியாக செய்யவில்லை என்பதை குற்றச்சாட்டாக கூறியது. இதற்கிடையில், சிலர் சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்பும் வகையில் பேசியதாக கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த விசாரணையில் ஆளும் அரசு, இந்த விஷயத்தை ஒரு சார்பாக மட்டுமே பார்த்து விசாரிப்பதாக தவெக தரப்பு வாதத்தை முன்வைத்தது. இதையடுத்து, இதனை நடுநிலையாக விசாரிக்கும் வகையில், தற்போது சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வழக்கு விசாரணை:

கரூர் விவகாரத்தில் ஏற்கனவே மூன்று பேர் மீது போலீசார் ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து ஐந்து தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில் சில தினங்களுக்கு முன்பு தவெக மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகனை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் இவ்வழக்கில் உள்ள முக்கிய நிர்வாகிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

பிரச்சாரத்திற்கு கொடி கம்பம், பிளக்ஸ் பேனர்கள் ஏற்பாடு செய்த கரூர் நகர பொறுப்பாளர் பவுன்ராஜ் என்பவர் கைது. கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் தங்குவதற்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவர் என்று கூறப்படுகிறது. 

இது குறித்த வழக்கு விசாரணை நடந்து வரும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக்கழகத்திற்கு நீதிமன்றம் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்தது. அனைத்து கட்சிகளும் கரூர் கூட்ட நெரிசலில் மீட்பு பணிகளில் இருந்த போது, நிகழ்ச்சியை நடத்திய கட்சியினர் ஒட்டுமொத்தமாக அங்கிருந்து வெளியேறியதால், நீதிபதி செந்தில்குமார் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

விஜய்க்கு  பண்பு இல்லை!

என்ன கட்சி தலைமைப்இது எனவும் தவெகவுக்கு நீதிபதி காட்டம். விஜய்யின் பரப்புரை வாகனத்தை பறிமுதல் செய்திருக்க வேண்டாமா? என்று காவல்துறைக்கு ஐகோர்ட் நீதிபதி கேள்வி. பேருந்து மோதியது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்யாவிட்டால் மக்கள் எப்படி நம்புவார்கள்? நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு கருணை காட்டுகிறீர்கள்? என்றும் கேள்வி. சம்பவம் நடந்தவுடன் தவெகவினர் எல்லோரும் அங்கிருந்து தப்பிவிட்டனர். 

கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவு (Man made disaster) நிகழ்ந்துள்ளது. சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம்; நீதிமன்றம் கண்மூடி வேடிக்கை பார்க்க முடியாது. தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த, நிர்மல்குமார் முன்ஜாமின் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு.

நீதிபதி: டிவிகே பேருந்தின் கீழ் இரு சக்கர வாகனங்கள் சிக்கிக் கொண்ட சம்பவங்கள் உள்ளன. ஓட்டுநர் அதை நேரில் பார்த்திருந்தார், ஆனால் பேருந்தை நிறுத்தவில்லை. இது விபத்து வழக்கு இல்லையா? விபத்து வழக்கு ஏன் பதிவு செய்யப்படவில்லை? போலீசார் இதை கவனத்தில் கொள்ளவில்லை. இதை எப்படி அரசு எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும்?

நீதிபதி: அரசு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களிடம் கொஞ்சம் கருணை காட்டுவது போல் தெரிகிறது. அனைவரும் வீடியோக்களைப் பார்த்திருக்கிறார்கள். எல்லாம் யூடியூப்பில் கிடைக்கிறது. அது அனைத்து வகையான நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்ட ஒரு கட்டுப்பாடற்ற கும்பல். "கட்சித் தலைவர் (சி. ஜோசப் விஜய்) சம்பவம் நடந்த இடத்திலிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார். மறைந்துவிட்டார்," என்று நீதிபதி கூறுகிறார். அவருக்கு எதிராக காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்காதது குறித்து வேதனையை வெளிப்படுத்துகிறார்.

கேள்வி: திரு. ஏ.ஏ.ஜி., 41 பேர் இறந்ததற்காக தானாக முன்வந்து எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக நீங்கள் கூறும்போது, ​​ஒரு ஹிட் அண்ட் ரன் வழக்கிற்கு எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்வதிலிருந்து உங்களைத் தடுத்தது எது? இவ்வாறு நீதிபதி செந்தில்குமார் சரமாரி கேள்விகளை எழுப்பினார்.

மேலும் படிக்க | கரூரில் நடந்தது என்ன? அமுதா ஐஏஎஸ்-முழு விளக்கம்!

மேலும் படிக்க | கரூர் கூட்டநெரிசல்: ஸ்டாலினுக்கு 12 கேள்விகள்... நயினார் நாகேந்திரன் கிடுக்குப்பிடி!

TVK Rally StampedeKarur StampedeMadras High CourtMadurai Branchvijay

