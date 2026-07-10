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5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை... தவெகவுக்கு குட்டு... ஹைகோர்ட் அதிரடி

Madras High Court : தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதித்து, தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 10, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:30 PM IST
5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை... தவெகவுக்கு குட்டு... ஹைகோர்ட் அதிரடி
Image Credit: CM Vijay, MR Vijayabaskar | Screen Grab : Youtube - @TamilagaVetriKazhagamSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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