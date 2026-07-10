/5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை... தவெகவுக்கு குட்டு... ஹைகோர்ட் அதிரடி

Madras High Court : நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் முதலமைச்சர் விஜய் சென்னையில் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் இரண்டு தொகுதியில் போட்டியிட்டார். சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டார்.
இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்ற அவர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்தார். அதேபோல கரூர் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், விராலிமலை தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் சி.விஜயபாஸ்கர், பெருந்துறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஜெயக்குமார், அம்பாசமுத்திரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் ராஜினாமா செய்திருந்தார்கள்.
இவர்களை போன்று, தாராபுரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் சத்யபாமா, மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் உள்ளிட்ட இருவரும் ராஜினாமா செய்தார்கள். மொத்தம் 7 தொகுதிகள் காலியானது.
இதில், திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை, அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை ஆகிய ஐந்து தொகுதிகளில் அந்த வெற்றியை எதிர்த்து, முறையே முதலமைச்சர் விஜய், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், சி.விஜயபாஸ்கர், இசக்கி சுப்பையா, ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட அந்த ஐந்து பேரின் வெற்றியை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டிருந்தன.
எனவே இவர்கள் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்குகள் தற்போது சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. எனவே இந்த ஐந்து தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும் எனக்கோரி, திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த வெங்கடாசலபதி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்தார்.
இந்த பொதுநல வழக்கு மனுவானது, சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி அருண் குமார் முன்புஸ இன்று (ஜூலை 10) விசாரணைக்கு வந்தது.
இந்த தேர்தல் வழக்குகளில் முடிவெடுக்கும் வரை இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கக் கூடாது என்று வாதிடப்பட்டது. தேர்தல் ஆணையத்தின் தரப்பில், தேர்தல் வழக்குகள் குறித்த ஆவணங்கள் இன்னும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வரப்பெறவில்லை. ஆனால் இந்த வழக்கின் நிலைப்பாட்டைத் தெரிவிக்க இயலாது என்று தெரிவித்தனர்.
தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் வாதிடும் போது, "தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்பாகவே முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்டோர் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டனர். அவர்கள் ராஜினாமா செய்யும்போது எந்த வழக்கும் நிலுவையில் இல்லை, அதற்குப் பிறகுதான் இந்த வழக்கு எல்லாம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
அதேபோன்று முதலமைச்சர் தரப்பில் தெரிவிக்கும்போது, "இந்த வழக்கில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகுதியின் வாக்காளராக இல்லாத ஒரு மனுதாரர் ஒருவர் இந்த வழக்கைத் தாக்கல் செய்துள்ளார், அவ்வாறு தாக்கல் செய்ய அவருக்கு உரிமை இல்லை. இடைத்தேர்தல் நடத்துவதா இல்லையா என்பது குறித்து தேர்தல் ஆணையம்தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்" என்று வாதிடப்பட்டது.
அனைத்துத் தரப்பினரையும் கேட்ட நீதிபதிகள், இந்த வழக்கை இன்று காலை தீர்ப்பைத் தள்ளி வைத்திருந்தனர். இன்று மாலை தீர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளனர்.
அதுவரை இந்தத் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்குத் தேர்தல் ஆணையத்திற்குத் தடை விதித்து இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.