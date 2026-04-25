ஒரு ரூபாய் செலவு இல்ல.. இலவசமாக UG படிக்க சூப்பர் வாய்ப்பு.. +2 முடித்தவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

Madras University Free Education Scheme: தமிழகத்தில் 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் 2ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 27ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இந்த தேர்வை மாநிலம் முழுவதும் 7.99 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதினர். தற்போது விடைத்தாள் திருத்தம் பணிகள் நடந்து வருகிறது. மே 8ஆம் தேதி 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக உள்ளது. தேர்வு முடிவுகளுக்கு மாணவர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். அதே நேரத்தில், பட்டப்படிப்பு குறித்து தீவரமாக ஆலோசித்து வருகின்றனர். என்ன படிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து தீவிரமாக இருக்கின்றனர்.
12ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் பட்டப்படிப்பிற்கு தனியார் கல்லூரியில் லட்சக்கணக்கில் கட்டணத்தை செலுத்தி படித்து வருகின்றனர். மேலும், சில மாணவர்கள் கல்விக்கடன் எடுக்கின்றனர். இந்த நிலையில், 12ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களுக்காக தான் சென்னை பல்கலைக்கழகம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இலவச கல்வி திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
Free Education Scheme:சென்னை பல்கலைக்கழகம்
தென்னிந்தியாவின் பல்கலைக்கழகங்களின் முதன்மையானதாக சென்னை பல்கலைக்கழகம் இருக்கிறது. சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் 18 வயது அரசு கல்லூரிகள், 24 உதவி பெறும் தனியார் கல்லூரிகள் என 89 சுயநிதி கல்லூரிகள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக, சென்னையில் உள்ள லயோலா கல்லூரி, எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி, ஸ்டெல்லா மாரிஸ் கல்லூரி, மகளிர் கிறிஸ்துவக் கல்லூரி, மீனாட்சி மகளிர் கல்லூரி உள்ளிட்டவையும் இயக்குகிறது. சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள படித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில, சென்னை பல்கலைக்கழகம் முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இணைப்பு பெற்ற கல்லூரிகளில் இளநிலைப் படிப்புகளில் சேர முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. சென்னை பல்கலைக்கழக இலவசக் கல்வித்திட்டத்தின் கீழ் இளங்கலை படிப்பிற்கு சேர்க்கை நடந்து வருகிறது.
சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இலவச கல்வித் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள், தனியார் சுயநிதி கல்லூரிகளில் இளங்கலை படிப்புகளில் சேரலாம். எனவே, இலவசமாக இளங்கலை படிப்பில் சேர விரும்புபவர்கள் மே 23ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Free Education Scheme: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
1) சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் இலவச கல்வித் திட்டத்தில் கீழ் இளங்கலை படிப்பில சேர மாணவர்கள் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
2) மாணவர்கள் அனைத்து பாடத்திலும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 11,12ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழையும் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கும்போது சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
3) மாணவர்களின் குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக வருவாய் துறை வட்டாட்சியர் வழங்கிய வருமான சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
4) சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் இலவச கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய ஆதரவற்றோர், பெற்றோரை இழந்தவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் குடும்பத்தின் முதல் தலைமுறை மாணவர்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
5) இதில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 1:2 என்ற விகிதத்தில் மாணவர்களின் சேர்க்கைகள் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Free Education Scheme: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் இலவச கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் சேர விரும்பும் மாணவர்கள் Unom.ac.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்படுடள்ள விவரங்களை சரியாக பூர்த்தி செய்து தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 12ஆம் வகுப்ப தேர்வு முடிவுகள் வெளியான தேதியில் இருந்து 15 நாட்களுக்கு (மே 23) விண்ணப்பத்தை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து சான்றிதழ்களும் சரியாக இருக்கும் விண்ணப்பங்கள் மட்டும் ஏற்கப்படும் எனவும் சென்னை பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
Free Education Scheme:விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்
சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் இலவச கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் சில ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதன்படி, 11,12ஆம் வகுப்புகளுக்கான மதிப்பெண் சான்றிதழ், ஒருவருடத்திற்கான வருமான சான்றிதழ், முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ், மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழ், பெற்றோர்கள் இழந்தவர்கள் அவர்களுக்கான இறப்பு சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஒருவேளை விண்ணப்பிக்கும்போது உங்களிடம் வருமான சான்றிதழ், முதல் பட்டதாரி சான்றிதர் கிடைக்கவில்லை என்றால் வட்டாட்சியரிடம் இருந்து பெற்ற ஒப்புதல் சீட்டை பதிவேற்றம் செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதற்கான அசல் சான்றிதழை கலந்தாய்வுக்கு வரும்போது சமர்ப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இலவச கல்வித் திட்டத்தில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள் மே 23ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
