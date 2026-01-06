திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்: இன்று வெளியாகும் தீர்ப்பு!

Madurai Latest News: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் இருக்கும் தீப தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட கோரி மதுரை எழுமலையை சேர்ந்த ரவிக்குமார் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அமர்வுக்கு வந்த நிலையில், அவர் விசாரணை மேற்கொண்டார். இதையடுத்து திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற கூறி கடந்த மாதம் 1ஆம் தேதி உத்தரவிட்டார். ஆனால், கார்த்திகை திருநாளன்று அங்கு தீபம் ஏற்றப்படவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து ரவிக்குமார் தரப்பில் இருந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் விசாரித்து மனுதாரர் தீபம் ஏற்றுவதற்கு மீண்டும் உத்தரவு பிறப்பித்தார். ஆனால் திருப்பரங்குன்றம் மலை அடிவாரத்தில் பாதுகாப்பிற்காக பணியில் இருந்த போலீசார் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தினர். தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்கவில்லை.
இதையடுத்து தமிழக அரசின் தலைமை செயலர், ஏடிஜிபி ஆகியோர் காணொலி வாயிலாகவும், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் மாநாகர காவல் ஆணையர், திருப்பரங்குன்றம் கோயில் செயல் அலுவர் ஆகியோர் நேரிலும் ஆஜராக வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டார். இதற்கிடையில், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், மாநகர காவல் ஆணையர் சார்பில், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அரசு தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேலும், ஆஜராவதில் இருந்தும் விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த மணுக்கள் நீதிபதிகள் ஜி. ஜெயச்சந்திரன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், அவர்கள் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்ட தனி நீதிபதியின் உத்தரவரை விசாரணைக்கு ஏற்றுகொண்டு நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்க கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர். இதற்கிடையில், நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வில் ஒரு வாரம் தொடர்ந்து மேல்முறையீட்டு மனுக்கள், இடையீட்டு மனுக்கள் மீதான விசாரணை நடைபெற்றது. இறுதியில் வழக்கு தீர்ப்புக்காக தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இந்த சூழலில், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் இருக்கும் தர்காவில் கந்தூரி விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இதனை முன்னிட்டு மலை உச்சியில் ஆடு, மாடுகள் பலியிடப்பட இருந்தன. இதற்கிடையில் அவற்றுக்கு தடை விதிக்க கோரி மாணிக்கம் மூர்த்தி என்பவர் மனு தாக்கால் செய்தார்.மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஸ்ரீமதி, திருப்பரங்குன்றம் மலை அடிவாரம் முதல் உச்சி வரை விலங்குகளை பலியிடுவதோ, அசைவ உணவுகளை பரிமாறுவதோ கூடாது என தர்கா நிர்வாகத்திற்கு கடந்த 2ஆம் தேதி உத்தரவிட்டார்.
மேல்முறையீட்டு வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு
இதையடுத்து சிக்கந்தர் தரப்பு கந்தூரி விழா தொடர்பாக தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்தனர். இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் ராமகிருஷ்ணன் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவதி தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கில் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை - ஜனவரி 06) தீர்ப்பு வழங்கப்பட இருக்கிறது. எனவே, இதை விசாரணைக்கு ஏற்க முடியாது என தெரிவித்தனர்.
