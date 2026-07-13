/6 பேர் பலி, பலர் காயம்.. யாருக்கு எவ்வளவு நிவாரணம்? முதல்வர் விஜய் முக்கிய அறிவிப்பு

மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே இன்று (ஜூலை 13) அதிகாலை நடைபெற்ற கோர பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ள தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார். மேலும், காயமடைந்தவர்களுக்கு சிறப்பு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
முதல்வர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், சென்னை - மார்த்தாண்டம் வழித்தடத்தில் சென்ற தனியார் பேருந்தும், மதுரையிலிருந்து கும்பகோணம் நோக்கிச் சென்ற அரசுப் பேருந்தும், மதுரை மாவட்டம் மேலூர் வட்டம் கொட்டாம்பட்டி அருகே நேருக்கு நேர் மோதியதில் பலர் உயிரிழந்ததுடன், ஏராளமானோர் காயமடைந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம், மேலூர் வட்டம், கொட்டாம்பட்டி அருகே நடந்த வாகன விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் காயமடைந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் மற்றும் நிதியுதவி— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 13, 2026
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் அறிவிப்பு pic.twitter.com/28R7dYrRgr
மதுரையில் வாகன விபத்தில் ஐந்து பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மேலும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் உயிரிழந்தார். இந்த துயரச் செய்தி மிகுந்த வேதனையை அளித்துள்ளதாக முதலமைச்சர் விஜய் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார். அவர்களின் விவரங்கள் பின்வருமாறு..,
இந்த விபத்தில் படுகாயமடைந்த 7 பேருக்கும், லேசான காயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வரும் 15 பேருக்கும் சிறந்த மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவத் துறையினருக்கும், மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளுமாறு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய், முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து பின்வரும் நிதியுதவியை வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார்.
உயிரிழந்த 6 பேரின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.3 லட்சம்
பலத்த காயமடைந்த 7 பேருக்கு தலா ரூ.1 லட்சம்
லேசான காயமடைந்த 15 பேருக்கு தலா ரூ.50,000
இந்த நிதியுதவி விரைவாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
மதுரை அருகே நடைபெற்ற இந்த துயர விபத்து மாநிலம் முழுவதும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து, காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் தனது அறிக்கையில் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.