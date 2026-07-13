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6 பேர் பலி, பலர் காயம்.. யாருக்கு எவ்வளவு நிவாரணம்? முதல்வர் விஜய் முக்கிய அறிவிப்பு

மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே தனியார் பேருந்தும் அரசுப் பேருந்தும் மோதிய விபத்தில் 6 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவத்திற்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்த முதலமைச்சர் விஜய், உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.3 லட்சம், பலத்த காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் மற்றும் லேசான காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 13, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:42 PM IST
6 பேர் பலி, பலர் காயம்.. யாருக்கு எவ்வளவு நிவாரணம்? முதல்வர் விஜய் முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: File | Madurai Bus Accident: TN CM Vijay Announces ReliefSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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