/குழந்தைகளைத் தத்தெடுப்பதில் முறைகேடா? தமிழ்நாடு அரசு கடும் எச்சரிக்கை

குழந்தைகளின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பை முழுமையாக உறுதிசெய்யும் வகையில், ஆதரவற்ற, கைவிடப்பட்ட அல்லது ஒப்படைக்கப்பட்ட குழந்தைகளைத் தத்தெடுக்கும் நடைமுறைகள் அனைத்தும் சட்டப்பூர்வமாக மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. குழந்தைகளைத் தத்தெடுப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் இளைஞர் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2015 மற்றும் தத்தெடுப்பு விதிமுறைகள், 2022 ஆகியவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நெறிமுறைகளை முழுமையாகப் பின்பற்றி மட்டுமே நடைபெற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் குழந்தைகளை நேரடியாக தத்தெடுப்பதற்காக வழங்குவதோ, பெற்றுக்கொள்வதோ அல்லது இடைத்தரகர்கள் மூலம் சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடுவதோ தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். இத்தகைய விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது இளைஞர் நீதி சட்டம், 2015-ன் பிரிவு 80-ன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குழந்தைகளை எந்தவொரு நோக்கத்திற்காகவும் விலைக்கு வாங்குவது அல்லது விற்பனை செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு, இளைஞர் நீதி சட்டம் பிரிவு 81-ன் கீழ் 5 ஆண்டுகள் வரை கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனையுடன், ரூபாய் ஒரு இலட்சம் வரை அபராதமும் விதிக்கப்படும்.
முறையான தத்தெடுப்பு நடைமுறை: குழந்தைகளைத் தத்தெடுக்க விரும்பும் பெற்றோர்கள் இடைத்தரகர்களையோ அல்லது சட்டவிரோத அமைப்புகளையோ அணுகக் கூடாது. மத்திய தத்தெடுப்பு வள ஆணையத்தின் (Central Adoption Resource Authority - CARA) அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரியான cara.nic.in அல்லது cara.wcd.gov.in (CARINGS தளம்) வாயிலாக மட்டுமே பதிவு செய்ய வேண்டும். அங்கு விண்ணப்பித்து, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு (DCPU) நடத்தும் சமூகப் பின்னணி ஆய்வு மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனைகளுக்குப் பின்னரே நீதிமன்ற உத்தரவின் மூலம் சட்டப்பூர்வமாக குழந்தையைத் தத்தெடுக்க முடியும்.
புகார் அளிக்கும் முகவரி மற்றும் தொடர்பு எண்கள்: மதுரை மாவட்டத்தில் சட்டத்திற்குப் புறம்பாகக் குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்படுவதாகவோ அல்லது விற்பனை செய்யப்படுவதாகவோ தகவல் தெரிந்தால், பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் உடனடியாகத் தகவல் தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம், பெருந்திட்ட வளாகம் 3-வது தளம், மதுரை – 625 020. தொலைபேசி எண்: 0452-2642300. மின்னஞ்சல் முகவரி: dcpmadurai2021@gmail.com. அவசர உதவி எண்: குழந்தைகளுக்கான இலவச அவசர உதவி எண்ணான 1098 வாயிலாகவும் தகவல்களைத் தெரிவிக்கலாம்.
தகவல் அளிப்போரின் விவரங்கள் ரகசியமாகப் பாதுகாக்கப்படும் என்றும், குழந்தைகளின் உரிமைகளையும் வாழ்வையும் பாதுகாக்க பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் வலியுறுத்தியுள்ளது