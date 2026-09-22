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குழந்தைகளைத் தத்தெடுப்பதில் முறைகேடா? தமிழ்நாடு அரசு கடும் எச்சரிக்கை

குழந்தைகளைத் தத்தெடுப்பதில் முறைகேடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் கடும் குற்றவியல் நடவடிக்கை பாயும் என மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 22, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:09 PM IST
குழந்தைகளைத் தத்தெடுப்பதில் முறைகேடா? தமிழ்நாடு அரசு கடும் எச்சரிக்கை
Image Credit: Child Adoption - Tamil Nadu News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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குழந்தைகளைத் தத்தெடுப்பதில் முறைகேடா? தமிழ்நாடு அரசு கடும் எச்சரிக்கை
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