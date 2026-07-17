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மதுரை வேலைவாய்ப்பு: 82 காலிப்பணியிடங்கள் – உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

Madurai Jobs : மதுரையில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தற்காலிக அடிப்படையில் மருத்துவர், செவிலியர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பதவிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 17, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:18 PM IST
மதுரை வேலைவாய்ப்பு: 82 காலிப்பணியிடங்கள் – உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!
Image Credit: Madurai JobsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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மதுரை வேலைவாய்ப்பு: 82 காலிப்பணியிடங்கள் – உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!
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