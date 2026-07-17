/மதுரை வேலைவாய்ப்பு: 82 காலிப்பணியிடங்கள் – உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

Madurai Jobs : மதுரை மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம் மற்றும் மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் (UPHC), நகர்ப்புற சுகாதார நலவாழ்வு மையங்களில் (UHWC) காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முற்றிலும் தற்காலிகமான இந்த வேலைவாய்ப்பிற்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பணியிட விவரங்கள் மற்றும் கல்வித் தகுதி:
இந்த அறிவிப்பின் மூலம் மொத்தம் 82 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. பதவிகள் மற்றும் அதற்கான தகுதிகள் பின்வருமாறு:
Medical Officer (UPHC) - 3 பணியிடங்கள்: MBBS முடித்து தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். (வயது வரம்பு: 40-க்குள், ஊதியம்: ரூ.63,000).
Staff Nurse / MLHP - 10 பணியிடங்கள்: DGNM அல்லது B.Sc Nursing முடித்திருக்க வேண்டும். (வயது வரம்பு: 50-க்குள், ஊதியம்: ரூ.21,000).
Health Inspector (UHWC) - 4 பணியிடங்கள்: பிளஸ்-2 (உயிரியல்/தாவரவியல்/விலங்கியல்), பத்தாம் வகுப்பில் தமிழ் ஒரு பாடமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர் சான்றிதழ் படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். (வயது வரம்பு: 35-க்குள், ஊதியம்: ரூ.17,500).
Lab Technician (UPHC) - 12 பணியிடங்கள்: பிளஸ்-2 தேர்ச்சியுடன், ஒரு வருட கால CMLT மருத்துவ ஆய்வக தொழில்நுட்பப் படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். (வயது வரம்பு: 35-க்குள், ஊதியம்: ரூ.17,000).
Pharmacist (UPHC) - 2 பணியிடங்கள்: Diploma / B.Pharm / M.Pharm முடித்து பார்மசி கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். (வயது வரம்பு: 35-க்குள், ஊதியம்: ரூ.18,000).
ANM (UPHC) - 26 பணியிடங்கள்: பிளஸ்-2 தேர்ச்சியுடன் 2 வருட ANM/MPHW (பெண்) படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். (வயது வரம்பு: 40-க்குள், ஊதியம்: ரூ.17,500).
Urban Health Manager (UPHC) - 2 பணியிடங்கள்: M.Sc Nursing அல்லது 3 வருட அனுபவத்துடன் B.Sc Nursing முடித்திருக்க வேண்டும். (வயது வரம்பு: 35-க்குள், ஊதியம்: ரூ.27,000).
Physiotherapist (PHC) - 2 பணியிடங்கள்: BPT (Bachelor of Physiotherapy) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். (வயது வரம்பு: 35-க்குள், ஊதியம்: ரூ.23,000).
Driver (UPHC) - 1 பணியிடம்: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் கனரக வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் (Heavy Driving License) பெற்றிருக்க வேண்டும். (வயது வரம்பு: 40-க்குள், ஊதியம்: ரூ.17,500).
Account Assistant (CPMU) - 1 பணியிடம்: B.Com பட்டப்படிப்புடன் Tally தெரிந்திருக்க வேண்டும். (வயது வரம்பு: 35-க்குள், ஊதியம்: ரூ.19,000).
Multipurpose Hospital Worker (UPHC/UHWC) - 19 பணியிடங்கள்: 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி (தமிழில் எழுத, படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்). (ஊதியம்: ரூ.11,000).
இப்பணிகள் முற்றிலும் ஒப்பந்த மற்றும் தற்காலிக அடிப்படையிலானது.
எக்காரணத்தைக் கொண்டும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட மாட்டாது.
பணியில் சேரும்போது சுயவிருப்ப ஒப்புதல் கடிதம் அளிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள், இதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை https://madurai.nic.in/notice_category/recruitment/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் பின்வரும் சான்றிதழ்களின் சுயசான்றொப்பம் செய்யப்பட்ட நகல்களை இணைக்க வேண்டும்:
கல்வித் தகுதிச் சான்றுகள் (S.S.L.C, +2, Degree), மாற்றுச் சான்றிதழ் (TC), சாதிச் சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்று, முன் அனுபவச் சான்று மற்றும் சிறப்புத் தகுதிச் சான்றுகள் (இருப்பின்)
விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் / நிர்வாக செயலர்,
மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கம், மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம்,
விஸ்வநாதபுரம், மதுரை - 625 014.
தொலைபேசி எண்: 0452-2640778
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 24-07-2026 அன்று மாலை 5.00 மணி வரை. அதற்குப் பிறகு பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.
இந்த வேலைவாய்ப்பு குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு மதுரை மாவட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம்