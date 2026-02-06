அதிமுக பிரமுகர் தலை துண்டித்து கொலை! டீக்கடையில் நடந்த கொடூரம்.. மதுரையில் நடந்தது என்ன?

Madurai Latest Crime News: தமிழகத்தில் கொலை, வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கும் இந்த நேரத்தில் கொலை சம்பவங்கள் நடந்து வருவதாக அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி வருகிறது. மேலும், ஆளும் திமுகவுக்கு நெருக்கடியை கொடுத்து வருகிறது. சட்ட ஒழுங்கு பாதுகாப்பு குறித்து எதிர்க்கட்சிகளும் கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறது. அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்து வருகின்றனர். இப்படியான சூழலில், மதுரை மாவட்டத்தில் கொலை சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது. அதாவது, அதிமுக பிரமுகர் ஒருவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Crime News: மதுரையில் கொடூர கொலை
மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் சாமநத்தம் அரசு பள்ளி அருகே அதிமுக முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவர் மர்ம கும்பலால் தலை துண்டித்து வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். தனது டீக்கடை வாசலில் மது அருந்தி கொண்டிருந்த கும்பலை தட்டிக் கேட்டதால் கொடூர கொலை சம்பவம் நடந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிக்குட்பட்ட சாமநத்தம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு அருகே இந்த கொலை சம்பவம் நடந்தது மதுரையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை சாமநத்தம் நெடுங்குளம் சாலையில் சாமநத்தம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி அருகே வசிப்பவர் சக்தி. இவரது மகன் தனசேகர பாண்டியன் என்ற செந்தில் குமார் (33). இவர் நெடுங்குளம் சாலையில் டீக்கடை நடத்தி வந்தார். இவர் அதிமுக முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற துணை தலைவராக இருந்துள்ளார். செந்தில் குமாருக்கு திருமணம் ஆகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். இவர் தினமும் 6 மணிக்கு டீக்கடையை திறப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், இவர் இன்று வழக்கம்போல் காலை 6 மணிக்கு டீக்கடையை திறந்து உள்ளார்.
Crime News: தலை துண்டித்து அதிமுக பிரமுகர் கொலை
அப்போது டீக்கடை வாசலில் அமர்ந்திருந்த மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட மர்ம கும்பல் ஒன்று இவரை கொடூரமாக வெட்டி தலையை துண்டித்து கொலை செய்துள்ளது பின்னர் அங்கிருந்து அந்த கும்பல் தப்பிச் சென்றது. இதுகுறித்து அறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த செந்தில் குமாரின் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பினர். மேலும், இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
போலீசாரின் விசாரணையில் கடையின் முன்பு கும்பல் ஒன்று மது அருந்தி உள்ளது. அதாவது, சொந்தில் குமாரின் டீக்கடையில் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த சில இரவு நேரங்களில் மது அருந்தியுள்ளனர். இவர்கள் அவ்வழியாக செல்பவர்களிடம் தகராறிலும் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர். அதனை செந்தில் குமார் தட்டிக் கேட்டதாகவும், இனி இங்கு மது அருந்தக் கூடாது எனவும் கூறியுள்ளார். சம்பவத்தன்றும் செந்தில் குமார் அந்த கும்பலை கண்டித்துள்ளார்.
அப்போது கும்பல் மறைத்து வைத்திருந்த ஆயுதத்தால் பயங்கரமாக வெட்டி படுகொலை செய்து விட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, செந்தில் குமாரின் தலையை துண்டித்து விட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இது குறித்து சிலைமான் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். திருப்பரங்குன்றம் அருகே சாமானத்தம் பகுதியில் அதிகாலையில் அதிமுக நிர்வாகி தலை துண்டித்து வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
