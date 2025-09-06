மதுரை மெட்ரோ திட்டம்: அதிகாரிகள் ஆய்வு, திருமங்கலம் பகுதியில் வழித்தட மாற்றம்

தமிழ்நாடு அரசு மதுரையில் 32 கி.மீ. நீளத்திற்கு 26 நிலையங்களுடன் மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தை அமைக்க முன்மொழிந்துள்ளது. இந்த திட்டம் சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் மேற்பார்வையில் செயல்படுத்தப்படும்.
இந்த திட்டம் இந்திய அரசின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், பல்வேறு துறையினருடன் இணைந்து நிலம் மற்றும் பயன்பாட்டுத் திட்டங்களை சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில் மதுரை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்துக்கான வழித்தடம், முதலில், திருமங்கலம் அணுகுசாலையில் இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலையின் மையத்தில் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், சமீபத்தில் இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம், சிப்காட் மற்றும் தோப்பூர் சந்திப்புகளில் வாகனங்கள் செல்வதற்கான இரண்டு சுரங்கப்பாதைகளை (VUPS vehicular underpasses) அமைக்க முன்மொழிந்துள்ளது.
இதன் காரணமாக, சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் திட்ட இயக்குநர் அர்ச்சுனன் மற்றும் இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் பொறியாளர் மணி பாரதி ஆகியோர் இணைந்து அப்பகுதியை ஆய்வு செய்திருந்தனர்.
இந்த ஆய்வின்போது, மெட்ரோ இரயில் தூண்கள் மற்றும் நிலையங்களை உயர்த்துவது அல்லது மெட்ரோ வழித்தடத்தை மாற்றுவது போன்ற சாத்தியக்கூறுகள் ஆராயப்பட்டன அப்படி மாற்றியமைக்கும்பட்சத்தில், நிலம் கையகப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படலாம் எனவும் இது குறித்து இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்துடன் மேலும் விவாதித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்று சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் திட்ட இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த ஆய்வின்போது, சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் துணை மேலாளர் நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் பொறியாளர் , சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் மற்றும் இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தின் உயர் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | அதிரடி காட்டப்போகுது மழை... 8 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை - வானிலை அப்டேட்
மேலும் படிக்க | செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்டதற்கு பாஜக காரணமா? நயினார் முக்கிய தகவல்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ