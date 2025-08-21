English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தவெக 2வது மாநில மாநாடு: அதிகாலை முதலே குவிந்து வரும் தொண்டர்கள்.. விஜய் என்ன பேசப்போகிறார்?

Madurai TVK Maanadu: மதுரையில் இன்று தவெக மாநாடு நடைபெற உள்ள நிலையில், அதிகாலை முதலே தொண்டர்கள் குவிந்து வருகின்றனர். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 21, 2025, 08:22 AM IST
  • மதுரை தமிழக வெற்றிக் கழக மாநாடு
  • குவியும் தொண்டர்கள்
  • விஜய் போசப்போவது என்ன?

தவெக 2வது மாநில மாநாடு: அதிகாலை முதலே குவிந்து வரும் தொண்டர்கள்.. விஜய் என்ன பேசப்போகிறார்?

மதுரை பாரபத்தியில் இன்று (ஆகஸ்ட் 21) தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியின் 2வது மாநில மாநாடு நடைபெற உள்ளது. சுமார் 500 ஏக்கர் அளவில் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் மிகவும் பிரமாண்டமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று மதியம் 3.30 மணிக்கு தொடங்கி இரவு 7.30 மணி வரை மாநாட்டை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். 

இம்மாநாட்டிற்காக நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் நேற்று மாலையே மதுரை வந்தடைந்தார். சென்னையில் இருந்து காரில் வந்த விஜய், மதுரை சிந்தாமணி அருகே உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்கி உள்ளார். விஜய்யின் அப்பா எஸ்.வி. சந்திரசேகர் மற்றும் அம்மா ஷோபனா ஆகியோரும் மாநாட்டில் கலந்துக்கொள்ள மதுரை வந்துள்ளனர். 

15 லட்சம் பேர் வரை பங்கேற்பார்கள்  

மாநாட்டு மேடையின் உச்சியில் வாகை சூடும் வரலாறு திரும்புகிறது என்ற வாசகம் மற்றும் எம்.ஜி.ஆர், அண்ணா, விஜய் படங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தொண்டர்களை நடந்து சென்று விஜய் பாக்க, சுமார் 300 மீட்டர் தூரத்திற்கு ரேம்ப் வாக் அமைப்பட்டிருக்கிறது. தொண்டர்கள் விஜய் பேசுவதை பார்க்க ஆங்காங்கே எல்இடி டிவி பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. சுமார் 2 லட்சம் பேர் அமரும் வகையில், இருக்கைகள் போடப்பட்டுள்ளன. குடிநீர், மருத்துவ வசதி, சுகாதார வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், 300 பவுன்சர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் மாநாடு தொடங்கும்போது, 100 அடி உயர கொடிப்பக்கத்தில் தவெக கொடியை ஏற்ற திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், நேற்று (ஆகஸ்ட் 20) மாலை கிரென் மூலம் கொடிகம்பம் அமைக்கப்படும்போது, எதிர்பாராத விதமாக கொடிக்கம்பம் விழுந்து நொறுங்கியது. இதனால், கொடிக்கம்பம் அமைக்க முடியாமல் போனது. மாநாட்டு நடந்தும் இடத்திற்கு அதிகாலை முதலே தொண்டர்கள் குவியத் தொடங்கி உள்ளனர். இந்த மாநாட்டில் சுமார் 15 லட்சம் பேர் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாநாட்டிற்கு வரும் வழி நெடுகிலும் உணவு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

விஜய் பேசப்போவது என்ன? 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநில மாநாடு விழுப்புரம் விக்கிரவாண்டியில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் நடைபெற்றது. அந்த மாநாட்டில், கட்சியின் இலக்கு மற்றும் எதிரிகள் யார் என்பது குறித்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பேசினார். இந்த நிலையில், இம்மாநாட்டில் முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிறது. நிறைவாக விஜய் பேசுகிறார்.  அவர் என்ன பேசப்போகிறார் என்றுதான் அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. 

விஜய் சமீபமாக 1967, 77ஆம் ஆண்டில் நடந்த தேர்தலை குறிப்பிட்டு வருகிறார். 1967ல் காங்கிரஸை வீழ்த்தி திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது. பின்னர் 1977ல் திமுகவை வீழ்த்தி எம்.ஜி.ஆர் ஆட்சிக்கு வந்தார். இந்த மாநாட்டில் இதையே மையமாக வைத்து பேசுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், அவர் கட்சி தொடர்பான பல முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

மேலும் படிக்க: "இந்திய கூட்டணி கடைப்பிடிக்கும் ஒரே அரசியலமைப்பு ஊழல் மட்டுமே".. முதல்வருக்கு அண்ணாமலை பதிலடி!

மேலும் படிக்க: பதவி பறிப்பு மசோதா.. "சர்வாதிகாரங்கள் இப்படித்தான் தொடங்குகின்றன".. முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்!

