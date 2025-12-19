திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: மதுரையில் அதிர்ச்சி.. ஒருவர் தீக்குளித்து தற்கொலை!

Madurai Thiruparankundram Deepathoon Issue Latest News: மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் அமைந்துள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் அங்குள்ள உச்சி பிள்ளையார் கோயில் அருகே இருக்கும் தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபமானது ஏற்றுவது வழக்கமான ஒன்றாகும். ஆனால் இம்முறை இந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. கார்த்திகை தீபத்தை மலை உச்சியில் இருக்கும் மற்றொரு தீபத்தூணில் தான் ஏற்ற வேண்டும் என ராம ரவிக்குமார் என்பவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
Thiruparankundram Issue: திருப்பரங்குன்ற தீபத்தூண் விவகாரத்தில் ஒருவர் தற்கொலை
இந்த வழக்கு விசாரணை சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில், மதுரை நரிமேடு பகுதியை சேர்ந்த பூர்ணசந்திரன் என்பவர் நேற்று (டிசம்பர் 18) தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டது பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. பூர்ணசந்திரன், திமுக அரசின் நிலைப்பாட்டை கண்டித்து இப்படியான ஒரு சோக செயலில் ஈடுப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மதுரை மாநகர் அவுட்போஸ்ட் பகுதியில் இருக்கும் பெரியார் சிலை அருகே பூர்ணச்சந்திரன் உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளித்து உயிரிழந்துள்ளார். இது தொடர்பாக தல்லாகுளம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Poornachandran committed suicide: எம்பிஏ பட்டதாரி
பூர்ணசந்திரன் என்பவர் எம்பிஏ பட்டதாரி என்றும் அவருக்கு 40 வயது ஆகிகிறது என்பதும் போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. அதேபோல் பூர்ணசந்திரன் ஆடியோ ஒன்றை ரெக்கார்டு செய்து தனது நண்பர்களுகு அனுப்பிவிட்டே இப்படியான ஒரு விபரீத முடிவை எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக போலீசார் மேலும் விசாரித்து வருகின்றனர்.
BJP Annamalai: முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இரங்கல்
பூர்ணசந்திரனின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்துள்ள பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, சென்னை உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு எதிராக, திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி மலை தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதைத் தடை செய்த திமுக அரசைக் கண்டித்து, மதுரை மாநகர் நரிமேடு பகுதியை சேர்ந்த தீவிர முருக பக்தர், சகோதரர் பூர்ண சந்திரன், தீக்குளித்து உயிரிழந்த செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியையும் வருத்தத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது.
வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது. நீதிமன்றங்களின் மீது நம் அனைவருக்கும் முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது. இந்தச் சூழ்நிலையில், இது போன்ற வருந்தத்தக்க முடிவை, சகோதரர் திரு. பூர்ண சந்திரன் அவர்கள் எடுத்திருப்பது மிகவும் வேதனையளிப்பதாக உள்ளது. ஒவ்வொருவரும், அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு முக்கியம். இது போன்ற முடிவுகள், எப்போதும், எதற்காகவும் வேண்டாம் என்று அனைவரிடமும் பணிவாகக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
சகோதரர் பூர்ண சந்திரன் அவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்து தருமாறு, மதுரை பாஜக சகோதரர்களைக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். சகோதரர் பூர்ண சந்திரன் அவர்கள் ஆன்மா, முருகன் திருப்பாதங்களை அடைய வேண்டிக் கொள்கிறேன். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
