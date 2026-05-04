தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ராஜபாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Rajapalayam Election Result 2026: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள ராஜபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 06:19 AM IST

ராஜபாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ராஜபாளையம் , தமிழக சட்டமன்றத்தின் 202வது தொகுதியாகும். ராஜபாளையம் என்றாலே முதலில் நினைவுக்கு வருவது அதன் அசுரத்தனமான தொழில் வளர்ச்சி. இந்தியாவிலேயே ஒரு ஊரின் பெயரால் அழைக்கப்படும் ஒரே நாய் இனம் இதுவாகத்தான் இருக்கும். ராஜபாளையம் தொகுதியில் அனைத்து சமூகத்தினரும் பரவலாக வசித்தாலும், இங்குள்ள தொழில் முனைவோர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் வாக்குகள் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

ராஜபாளையம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ராஜபாளையம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

ராஜபாளையம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): தங்கப்பாண்டியன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கார்த்திக்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே.ஜெகதீஸ்வரி

ராஜபாளையம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 214192
ஆண் வாக்காளர்கள்: 104157
பெண் வாக்காளர்கள்: 110002
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 33

ராஜபாளையம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.35% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

ராஜபாளையம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: சௌ.தங்கபாண்டியன் (திமுக) - 74,158 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: ராஜேந்திர பாலாஜி (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 70,260 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: வ ஜெயராஜ் - 15,593 வாக்குகள்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்: கே.காளிமுத்து - 7,660 வாக்குகள்

ராஜபாளையம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ராஜபாளையம் தொகுதியில் 74.75% வாக்குகள் பதிவாகின.

விருதுநகர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

ராஜபாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

விருதுநகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அருப்புக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருச்சுழி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சிவகாசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

