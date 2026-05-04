தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மதுராந்தகம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 35ஆவது தொகுதியாகும். மதுராந்தகம், கருங்குழி, அச்சரப்பாக்கம், மேல்மருவத்தூர், படாளம், சூனாம்பேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் ஆதி திராவிடர்களும் வன்னியர்களும் கணிசமான எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றனர். ரெட்டியார் சமுதாய மக்களும் அதிக எண்ணிக்கையில் வசிக்கின்றனர். இந்தத் தொகுதி, காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.
மதுராந்தகம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி மதுராந்தகம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
மதுராந்தகம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): அமுலு பொன்மலர்
அதிமுக (AIADMK): குமரவேல் மரகதம்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஜானகிராமன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எழில் கரோலின்
மதுராந்தகம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
- மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,12,639 வாக்காளர்கள்
- ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,04,502 வாக்காளர்கள்
- பெண் வாக்காளர்கள்: 1,08,124 வாக்காளர்கள்
- மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 13 வாக்காளர்கள்
மதுராந்தகம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 86.15 % ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
மதுராந்தகம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: குமரவேல் மரகதம் (அதிமுக) - 86,646 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: சத்யா (மதிமுக) - 83,076 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: சுமிதா (நாதக) - 9,293 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: மூர்த்தி (தேமுதிக) - 2,137 வாக்குகள்
மதுராந்தகம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் 81.01% வாக்குகள் பதிவாகின.
