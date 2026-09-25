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ஜெம் வீரமணி வழக்கு..வாயத்தொறங்க ஸ்டாலின் சார்! கர்ஜித்த CM விஜய்..

TN CM Vijay Speech : மதுராந்தகத்தில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறப்போவதை ஒட்டி, அங்கு முதல்வர் விஜய் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார். அப்போது, திமுகவின் சமீபகால செயல்பாடுகள் குறித்து விமர்சித்தார்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 25, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 04:24 PM IST
ஜெம் வீரமணி வழக்கு..வாயத்தொறங்க ஸ்டாலின் சார்! கர்ஜித்த CM விஜய்..
Image Credit: TN CM Vijay Speech | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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ஜெம் வீரமணி வழக்கு..வாயத்தொறங்க ஸ்டாலின் சார்! கர்ஜித்த CM விஜய்..
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