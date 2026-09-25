/ஜெம் வீரமணி வழக்கு..வாயத்தொறங்க ஸ்டாலின் சார்! கர்ஜித்த CM விஜய்..

TN CM Vijay Speech : மதுராந்தகத்தில் வரும் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இதையொட்டி, இந்த தொகுதியில் மரகதம் குமரவேல் விசில் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். இவருக்கு ஆதரவாக முதல்வர் விஜய் இன்று வாக்கு சேகரித்தார். அப்போது, திமுகவின் சமீபகால செயல்பாடுகளை கடுமையாக தாக்கியதோடு, ஜெம் வீரமணி விவகாரம் குறித்தும் பேசினார்.
தமிழகத்தில் ஒரே ஆபாசநதியாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது என்று பேசிய முதல்வர், அப்பேர்பட்டவர்களுடன் சேர்ந்து அதிமுக ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்ததக பேசினார். “ஜெயலலிதாவை மு.க.ஸ்டாலின் அவதூறாக பேசினார். அவர் “அண்ணனும் நோக்கியார், அண்ணியும் நோக்கினார்”என்று பேசிய வீடியோ இப்போது வைரலாகி கொண்டிருக்கிறது. ஜெயலலிதாவை அவதூறாக பேசியவர்களுடன் சேர்ந்து ’மற்றும் பலர்’ கூட்டு சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்க முயன்றனர். அப்போதே அவர்களின் முகத்திரை கிழிந்து விட்டது” என்று கூறினார்.
“தவெக சார்பாக நிற்கும் உங்கள் சகோதரி, என் தங்கை மரகதம் குமரவேலுக்கு வாக்களியுங்கள். விசில் சின்னத்திற்கு ஓட்டு போடவில்லை என்றால், பெண்கள் அவதூறாக பேசுவதை ஆதரிப்பது போல ஆகிவிடும். விஜய் ஆட்சி வந்து விட்டால் ஊழல் செய்ய முடியாது, மக்கள் காசில் கை வைக்க முடியாது என்பதால், பதறுகின்றனர்.
சட்டசபையில் வரலாற்றை படித்தால், அப்போது விஜய் பொறக்கவே இல்லை என்று விமர்சிக்கின்றனர். விஜய் அப்போது பிறந்திருந்தால் என்ன, பிறக்காவிட்டால் என்ன? ஊழல் என்றாலே, அதாரத்தை காட்ட வேண்டும் என்கிறார்கள்.
தொடர்ந்து, “சட்டசபையில் திமுக கத்திக்கொண்டே இருக்கிறது. அவர்களின் நோக்கமே விஜய்யை பேச விடக்கூடாது என்பதுதான். அதனால் நான் மக்கள் குரலாக காட்டு கத்தல் கத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது. Thick Skinக்கு ஒரே உதாரணம் நான் மட்டும்தான். 30-35 வருடம் அனைத்தையும் பார்த்து விட்டுதான் இதற்குள் வந்திருக்கிறேன். ஊழல் செய்த கூட்டத்தை விடவே மாட்டோம்.
மக்கள் காசை தொட்டதே இல்லை என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா? இதுவரை நாங்கள் ஊழலே செய்ததில்லை என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா? அரசியலுக்கு வரும் முன்பு உங்கள் சொத்துக்கணக்கு எவ்ளோ? வந்த பிறகு உங்கள் சொத்து எவ்ளோ காட்ட முடியுமா?” என்று கேட்டார்.
முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் குறித்து பேசிய அவர், “பாவம்பா அவரைப்பற்றி ஏன் பேசுகிறாய், அவரே பாவம் தன் சொந்த தொகுதியில் தோற்று விட்டார், இப்போது எதிர்கட்சி தலைவராக கூட இல்லை என்கிறார்கள். ஸ்டாலின் தோற்றாலும் ஜெயித்தாலும் அவர் என் ஸ்வீட் அங்கிள்” என்று கூறினார்.
தீய சக்தி திமுக தூய சக்தி தவெக என இதுவரை நான் தான் சொல்லிக்கொண்டிருந்தேன். இப்போது அவர்களே சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள். தவெகவிற்கு போட்டி திமுகதான் என்று. அதற்குதான் சொல்வார்கள், வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் என்று.
முதல்வர் என்றால் மக்களின் வேலைக்காரன், ஆனால் நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் பேசுவதை பார்த்தால், நீங்கள்தான் தமிழ்நாட்டிற்கே முதலாளி போல பேசுகிறீர்கள். எனக்கும் மக்களுக்கும் இருக்கும் பாசக்கணக்கை யாராலும் அசைக்க முடியாது. பதவியேற்ற அன்று, கஜானா காலியாக இருப்பதால் டைம் கேட்டேன். இப்போது விஜய்யும் கடன் வாங்குகிறார் என்கிறார்கள். நான் வாங்குவது, நாட்டின் நலனுக்காக, கொள்ளை அடிப்பதற்காக இல்லை.
“திமுகவினர் அவதூறாக பேசுவதையே வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். என் சொந்த தாய் குறித்து தவறாக பேசும் போது கூட நான் பொருத்துக்கொண்டேன். ஆனால், தமிழகத்தின் என் தாய்-தங்கை, அக்கா குறித்து தவறாக பேசுகின்றனர். இதை என்னால் பொருத்துக்கொள்ளவே முடியாது. ஒருத்தன், தமிழ்நாட்டின் பெண்களை சீரழித்துள்ளான். அந்த வழக்கு திமுக ஆட்சியில் வந்தும், அதனை மூடி மறைக்க பார்த்துள்ளனர். இப்போதாவது ஸ்டாலின் சார் வாய தொறங்க. பெண்கள் பாதுகாப்புக்கென்றே பிறந்தது போல பேசுகின்றனர். திமுகவும் மற்றும் பலரும்.
இத்தனை வருடமாக மூடி மறைத்த விஷயத்தை விஜய் கொண்டு வந்து விட்டானோ என வாயடைத்து போய் விட்டார்கள் போல. இவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பாடம் புகட்டியே ஆக வேண்டும். அதனால், விசில் சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்” என்று பேசினார்.