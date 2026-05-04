தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மதுரவாயல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மதுரவாயல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மதுரவாயல், தமிழக சட்டமன்றத்தின் (07) தொகுதியாகும். 2011ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு, பூந்தமல்லி தொகுதி தனியாக பிரிந்தது. இந்த தொகுதி தனித் தொகுதியாக அறியப்படுகிறது. நொளம்பூர், வானகரம், ஆலப்பாக்கம், அயப்பாக்கம், ராமாபுரம், நெற்குன்றம், போரூர் ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. மதுரவாயல் தொகுதி சென்னை மாநகரின் முக்கிய வழித்தடமாக இருக்கிறது. பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை, சென்னை புறவழிச் சாலை போன்ற முக்கிய சாலைகளை இணைக்கிறது. இத்தொகுதியில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர், தொழிலாளர்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப துறையினர் வசிக்கின்றனர். இத்தொகுதி, ஸ்ரீபெரும்புதூர்நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
மதுரவாயல் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் மதுரவாயல் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
மதுரவாயல் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கணபதி
அதிமுக (AIADMK): பெஞ்சமின்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ரேவதி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ரேவந்த் சரண்
மதுரவாயல் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,64,031
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,79,602
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,84,349
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 80
மதுரவாயல் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 78.04% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
மதுரவாயல் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கணபதி (திமுக) - 1,21,298 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: பென்ஞமின் (அதிமுக) - 89,577 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: பத்ம பிரியா (மநீம) - 33,401 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: கணேஷ் குமார் (நாதக) - 21,045 வாக்குகள்
மதுரவாயல் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் மதுரவாயல் தொகுதியில் 66.29% வாக்குகள் பதிவாகின.
