English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மதுரவாயல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மதுரவாயல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Maduravoyal Election Result 2026: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மதுரவாயல் (Maduravoyal) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 10:55 AM IST
  • மதுரவாயல் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • மதுரவாயல் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • மதுரவாயல் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

Trending Photos

IPL: 10 கேப்டன்களில் ஜொலித்தது யார்...? சொதப்பியது யார்?
camera icon10
IPL
IPL: 10 கேப்டன்களில் ஜொலித்தது யார்...? சொதப்பியது யார்?
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
camera icon13
horoscope
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
இந்த தேர்தலில் நடக்கப்போகும் மேஜிக்! யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்று!
camera icon6
vijay
இந்த தேர்தலில் நடக்கப்போகும் மேஜிக்! யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்று!
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
camera icon6
TN Assembly Election
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மதுரவாயல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மதுரவாயல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மதுரவாயல், தமிழக சட்டமன்றத்தின் (07) தொகுதியாகும்.   2011ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு,  பூந்தமல்லி தொகுதி  தனியாக பிரிந்தது. இந்த தொகுதி தனித் தொகுதியாக அறியப்படுகிறது. நொளம்பூர், வானகரம், ஆலப்பாக்கம், அயப்பாக்கம், ராமாபுரம், நெற்குன்றம், போரூர் ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. மதுரவாயல் தொகுதி சென்னை மாநகரின் முக்கிய வழித்தடமாக இருக்கிறது. பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை, சென்னை புறவழிச் சாலை போன்ற முக்கிய சாலைகளை இணைக்கிறது.  இத்தொகுதியில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர், தொழிலாளர்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப துறையினர் வசிக்கின்றனர்.  இத்தொகுதி, ஸ்ரீபெரும்புதூர்நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மதுரவாயல் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் மதுரவாயல் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

மதுரவாயல் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK):   கணபதி

அதிமுக (AIADMK):  பெஞ்சமின் 

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK):  ரேவதி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  ரேவந்த் சரண்

மதுரவாயல் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,64,031
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,79,602
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,84,349
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 80

மதுரவாயல் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 78.04% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

மதுரவாயல் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  கணபதி (திமுக) - 1,21,298 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:   பென்ஞமின் (அதிமுக) - 89,577 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்:  பத்ம பிரியா (மநீம) - 33,401 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்:  கணேஷ் குமார் (நாதக) - 21,045 வாக்குகள்

மதுரவாயல் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் மதுரவாயல் தொகுதியில் 66.29% வாக்குகள் பதிவாகின.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

பொன்னேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் (HyperLink)

திருத்தணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பூந்தமல்லி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆவடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மதுரவாயல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மாதவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருவொற்றியூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Maduravoyal ResultTiruvallur DistrictDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News