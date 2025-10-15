வருகிறது மதுரவாயல் - ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆறு வழிச்சாலை... இதனால் சென்னைக்கு என்ன பலன்?

Maduravoyal - Sriperumbudur Six Lane Highway: புதுச்சேரியில் 2,050 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மூன்று முக்கிய NH திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பங்கேற்றார். 1,588 கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்ட 38 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்ட நான்கு வழிச்சாலையை நிதிஷ் கட்கரி இன்று நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார். 436 கோடி ரூபாய் செலவில் NH-32 இல் இந்திரா காந்தி சதுக்கம் மற்றும் ராஜீவ் காந்தி சதுக்கம் இடையே 4 கிலோ மீட்டர் உயரமான வழித்தடத்திற்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார்.
சென்னை துறைமுகம் - மதுரவாயல் சாலை
கிழக்கு கடற்கரை சாலையின் 14 கி.மீ நீளமுள்ள மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்காக ரூபாய் 25 கோடி மேம்பாட்டுப் பணிக்கான அடிக்கல்லும் நாட்டப்பட்டது. விழாவில் அவர் பேசியதாவது,
"மதுரவாயல் மற்றும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் NH-48 தேசிய நெடுஞ்சாலையை இணைக்கும் ஆறு வழிச்சாலை மேம்பாலப் பாதை திட்டத்திற்கு வரும் ஜனவரி மாதத்திற்குள் அரசு ஒப்புதல் அளிக்கும்" என்றார். இத்திட்டம் 600 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் அவர், "வரவிருக்கும் மதுரவாயல் - ஸ்ரீபெரும்புதூர் பாதை, சென்னையில் துறைமுக இணைப்பை கணிசமாக மேம்படுத்தும் மற்றும் வர்த்தக செயல்திறனை அதிகரிக்கும். சென்னை துறைமுகம் மற்றும் மதுரவாயல் இடையேயான நான்கு வழிச்சாலை மேம்பாலப் பாதை 10 சதவீத முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளது.
சென்னை - பெங்களூரு விரைவுச்சாலை
இந்தத் திட்டம் நிறைவடைந்தவுடன், சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் பெருமளவில் குறையும். சென்னை-பெங்களூரு விரைவுச் சாலை ஆறு மாதங்களுக்குள் நிறைவடையும், மேலும் பயண நேரம் வெறும் இரண்டு மணி நேரமாகக் குறைக்கப்படும். அதோடு மரப்பாலம் சந்திப்பை இணைக்கும் நான்கு வழி உயர்மட்ட வழித்தடம் மற்றும் கடலூர் சாலையில் 650 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட நான்கு வழி உயர்மட்ட வழித்தடம் ஆகியவையும் அறிவிக்கப்பட்டன.
புதுச்சேரி மற்றும் கடலூர் இடையே போக்குவரத்தை எளிதாக்கும் மற்றும் விழுப்புரத்துடன் இணைப்பை மேம்படுத்தும் திட்டங்கள் புதுச்சேரி முதல்வர் என்.ரங்கசாமி வேண்டுகோளின் பேரில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. கூடுதலாக, 46 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள, நான்கு வழிச்சாலையான புதுச்சேரி-மரக்காணம் மேம்பால திட்டத்திற்கான நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிக்கு 2,200 கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
மாற்று எரிபொருள்கள்
மேலும், மாற்று மற்றும் உயிரி எரிபொருட்களில் இந்தியா உலகிற்கு தலைமை தாங்கும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார். நிலையான கட்டுமான நடைமுறைகள் குறித்து பேசிய நிதின் கட்கரி, லாஜிஸ்டிக் செலவுகளைக் குறைப்பதிலும் ஏற்றுமதி போட்டித்தன்மையை அதிகரிப்பதிலும் மின்சார இயக்கம் மற்றும் மாற்று எரிபொருள்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றார். இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் லாஜிஸ்டிக் செலவுகளை 9% ஆகக் குறைக்க முயற்சிகள் நடந்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
