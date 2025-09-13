English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மகளிர் உரிமை தொகைக்கு விண்ணப்பித்துள்ளீர்களா? தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!

Diwali Gift 2025: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை மற்றும் அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு தீபாவளி பண்டிகையில் வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 13, 2025, 11:21 AM IST
  • தீபாவளிக்கு டபுள் ஜாக்பாட்?
  • மகளிர் உரிமைத் தொகையுடன் முக்கிய அறிவிப்பு!
  • அகவிலைப்படி உயர வாய்ப்புள்ளது.

மகளிர் உரிமை தொகைக்கு விண்ணப்பித்துள்ளீர்களா? தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!

வரவிருக்கும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு பலரும் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டுள்ள நிலையில், இந்த பண்டிகையை மேலும் கோலாகலமாக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு மற்றும் மத்திய அரசுகளிடம் இருந்து இரண்டு பெரிய அறிவிப்புகள் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 'கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை' திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக பணம் வழங்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அறிவிப்பும் தீபாவளி பண்டிகையில் வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த இரண்டு அறிவிப்புகளும் ஒரே நேரத்தில் வெளியாகும் பட்சத்தில், பலருக்கும் உதவிகரமாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | தவெக-வின் தேர்தல் சுற்றுப்பயணம்: நாலாபுறமும் விமர்சனம், விவரம் இதுதான்..!

மகளிர் உரிமைத் தொகை

தமிழ்நாடு அரசின் முக்கியமான திட்டமான 'கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை' திட்டத்தில், விடுபட்டவர்கள் மற்றும் புதிதாக விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்களுக்காக, உங்களுடன் ஸ்டாலின் என்ற சிறப்பு முகாம்கள் கடந்த ஜூலை 15ம் தேதி முதல் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்கனவே விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள், புதிதாக ரேஷன் கார்டு பெற்றவர்கள் என 12 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் இந்த முகாம்கள் மூலம் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

45 நாட்கள் கெடு

இந்த முகாம்கள் மூலம் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மீது 45 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, பதில் அளிக்கப்படும் என அரசு அறிவித்திருந்தது. ஜூலை 15ல் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், ஆரம்பத்தில் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான 45 நாள் கெடு முடிவடைய உள்ளது. எனவே, தகுதியான புதிய பயனாளர்களை தேர்ந்தெடுத்து, அவர்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக, அக்டோபர் 15ம் தேதி முதல் உரிமை தொகையின் முதல் தவணையை வங்கி கணக்கில் செலுத்த அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த அறிவிப்பு, தீபாவளிக்கு முன்பாக வெளியாகி, பல குடும்பங்களின் பண்டிகை கால செலவுகளுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை https://kmut.tn.gov.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இருப்பினும், சமீபத்தில் இந்த இணையதளத்தில் பொதுமக்கள் உள்நுழைவு வசதி தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டது, விண்ணப்பதாரர்கள் மத்தியில் சிறிது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு

நாடு முழுவதும் உள்ள 1.2 கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் உயர்வு குறித்த அறிவிப்பும் தீபாவளிக்கு முன்பாக வெளியாக உள்ளது. மத்திய அரசு, தனது ஊழியர்களுக்கு ஆண்டுக்கு இருமுறை அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வருகிறது. ஜனவரி-ஜூன் மாதங்களுக்கான முதல் திருத்தம் ஹோலி பண்டிகைக்கு முன்பும், ஜூலை-டிசம்பர் மாதங்களுக்கான இரண்டாவது திருத்தம் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டியும் அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக, அக்டோபர் முதல் வாரத்திலேயே இந்த அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த முறை அகவிலைப்படி 3% உயர்த்தப்பட்டு, தற்போதைய 55 சதவீதத்தில் இருந்து 58 சதவீதமாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த உயர்வு, கடந்த ஜூலை 2025 முதல் கணக்கிட்டு, நிலுவை தொகையுடன் வழங்கப்படும். தமிழ்நாடு அரசின் மகளிர் உரிமைத் தொகை விரிவாக்கமும், மத்திய அரசின் அகவிலைப்படி உயர்வும் ஒரே நேரத்தில் வரவிருப்பது, இந்த தீபாவளிப் பண்டிகையை மக்கள் மத்தியில் இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட வழிவகை செய்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | திருச்சியில் விஜய்க்கு ரூம் இல்லை! தவெக எடுத்த புது ரூட்! திமுக நெருக்கடி?

