இந்த 5 ஆவணங்கள் இருந்தால் போதும்... ரூ.1000 வீடு தேடி வரும் - தமிழக அரசு!

தமிழ்நாட்டில் கோடிக்கணக்கான மகளிர் பயனடைந்து வரும் "கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை" திட்டத்தில், விடுபட்ட தகுதியுள்ள பயனாளிகளையும் இணைக்கும் நோக்கில், மாநிலம் முழுவதும் "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" என்ற பெயரில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த முகாம்கள் மூலம், இதுவரை விண்ணப்பிக்க தவறியவர்கள் அல்லது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த முகாம்களுக்கு செல்லும்போது, விண்ணப்ப செயல்முறையை விரைவாகவும், பிழையின்றியும் முடிக்கத் தேவையான 5 முக்கிய ஆவணங்கள் குறித்து அரசு தரப்பில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம்
குடும்பத்திற்காக ஓயாமல் உழைக்கும் பெண்களின் உழைப்பிற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கவும், அவர்களின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தவும், தமிழ்நாடு அரசால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு மகத்தான திட்டம் தான் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம். இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,000 உரிமை தொகை, அவர்களின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படுகிறது. செப்டம்பர் 15, 2023 அன்று தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம், இதுவரை 1.06 கோடிக்கும் அதிகமான மகளிருக்கு சென்றடைந்துள்ளது.
"உங்களுடன் ஸ்டாலின்" சிறப்பு முகாம்கள்
ஆரம்பத்தில் ரேஷன் கடைகள் மூலம் நடைபெற்ற விண்ணப்ப பதிவு முகாம்களை தவறவிட்டவர்களுக்காகவும், தகுதிகள் இருந்தும் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்களுக்காகவும் இந்த சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த முகாம்களில், பொதுமக்கள் தங்கள் குறைகளை தெரிவிப்பதோடு, மகளிர் உரிமை தொகை போன்ற திட்டங்களுக்கும் எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பிக்க தேவையான 5 முக்கிய ஆவணங்கள்
- ஆதார் அட்டை (Aadhaar Card): விண்ணப்பதாரரின் அடையாளத்தை சரிபார்ப்பதற்கான மிக முக்கிய ஆவணம் இதுவாகும்.
- குடும்ப அட்டை (Ration Card): விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப விவரங்கள் மற்றும் அவர் குடும்பத்தின் தலைவர் என்பதை உறுதிப்படுத்த குடும்ப அட்டை அவசியம்.
- வங்கி கணக்கு புத்தகம் (Bank Passbook): உரிமை தொகை நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும் வங்கி கணக்கின் விவரங்களை துல்லியமாகப் பதிவு செய்ய, வங்கி பாஸ்புக்கின் முதல் பக்க நகல் தேவை.
- மின்சார கட்டண ரசீது (Electricity Bill): குடும்பத்தின் ஆண்டு மின்சார பயன்பாட்டைக் கணக்கிட்டு, தகுதியை நிர்ணயம் செய்ய சமீபத்திய மின்சாரக் கட்டண ரசீது சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
- மொபைல் எண் (Mobile Number): விண்ணப்பத்தின் நிலை மற்றும் உரிமை தொகை வரவு வைக்கப்பட்டது குறித்த குறுஞ்செய்தி தகவல்களை பெறுவதற்கு, செயல்பாட்டில் உள்ள மொபைல் எண் கட்டாயம் தேவை.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
- 21 வயது பூர்த்தியடைந்த பெண் குடும்பத் தலைவிகள்.
- ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.5 லட்சத்திற்கு குறைவாக உள்ள குடும்பத்தினர்.
- 5 ஏக்கருக்குக் குறைவாக நன்செய் நிலம் அல்லது 10 ஏக்கருக்குக் குறைவாக புன்செய் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள்.
- ஆண்டுக்கு 3,600 யூனிட்டிற்கும் குறைவாக மின்சாரம் பயன்படுத்தும் குடும்பங்கள்.
- அரசு ஊழியர்கள், வருமான வரி செலுத்துவோர், மற்றும் சொந்தமாக கார் வைத்திருப்பவர்கள் போன்றோர் இத்திட்டத்தில் பயன்பெற இயலாது.
இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, தகுதியுள்ள அனைத்து மகளிரும் தகுந்த ஆவணங்களுடன் "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" சிறப்பு முகாமை அணுகி, மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தில் இணைந்து பயன்பெறுமாறு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
