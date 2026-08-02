/மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1000 : பெண்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Magalir urimai thogai : கடந்த திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 கொடுக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. இப்போது புதிதாக பொறுப்பேற்றிருக்கும் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் என பெயரை மாற்றி இத்திட்டத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்துகிறது. 1.30 கோடி பெண்களுக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் மாதம் மாதம் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகவே வரவு வைக்கப்படுகிறது. இந்தத் தொகை வெறும் நிதி உதவி மட்டுமல்ல,
பெண்களின் பொருளாதாரச் சுதந்திரம், சுயமரியாதை மற்றும் குடும்ப நிதி மேலாண்மையை உயர்த்தும் முக்கியக் காரணியாக விளங்குகிறது. இந்த ரூ. 1,000 நிதியைக் கொண்டு பெண்கள் எவ்வாறெல்லாம் பயன்படுத்தலாம்? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற எளிய குடும்பங்களில், எதிர்பாராத சிறு செலவுகளைச் சமாளிக்க இந்தத் தொகை பெரிய உதவியாக உள்ளது. மளிகை மற்றும் பால் செலவுகள்: மாதத்திற்குத் தேவையான பால், காய்கறிகள், சிறுதானியங்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்களை வாங்கப் பயன்படுத்தலாம். மின்சாரக் கட்டணம், கேஸ் சிலிண்டர் மானியப் பாக்கித் தொகை, அல்லது மொபைல் ரீசார்ஜ் போன்ற வழக்கமான செலவுகளுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.
குழந்தைகளின் சிறு சிறு கல்வித் தேவைகளுக்கு மற்றவர்களை எதிர்பார்த்து நிற்க வேண்டிய நிலையை இந்த தொகை குறைக்கிறது. பள்ளிச் சீருடை, புத்தகங்கள், பேனா, பென்சில், வடிவியல் பெட்டி மற்றும் திட்டப் பணிகளுக்கான செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். மாலை நேர டியூசன் தொகையைக் கட்டவும், குழந்தைகளுக்குச் சத்தான சிற்றுண்டிகள் வாங்கித் தரவும் மகளிர் உரிமைத்தொகை உதவுகிறது.
குடும்பத்திற்காகவே உழைக்கும் பெண்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் உடல்நலத்தைக் கண்டுகொள்வதில்லை. இந்த உரிமைத் தொகை அவர்களது சொந்த ஆரோக்கியத்திற்கு உறுதுணையாகிறது. இரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் போன்ற தொடர் சிகிச்சைக்கான மாதாந்திர மருந்துகளை வாங்கலாம். சானிடைரி நாப்கின்கள், சொந்தப் பயன்பாட்டுப் பொருட்கள் மற்றும் அவசர மருத்துவ ஆலோசனைக் கட்டணங்களுக்கு இதைப் பயன்படுத்தலாம்.
மாதம் ரூ. 1,000 என்பதை ஒரு சிறிய முதலீடாக மாற்றி, கூடுதல் வருமானம் ஈட்டவும் வழியுண்டு. தையல் இயந்திரத்திற்கான நூல்கள், துணிகள், ஆரி வேலைப்பாடுக்கான பொருட்கள் வாங்கிச் சிறு தொழில் தொடங்கலாம். இட்லி மாவு வியாபாரம், வீட்டில் பண்டங்கள் செய்து விற்பது, பூ அல்லது காய்கறி வியாபாரத்திற்கான அன்றாட மூலதனமாகப் பயன்படுத்தலாம். தையல், அழகுக்கலை, கணினி அல்லது கைவினைப் பயிற்சிக்கான கட்டணமாகச் செலுத்தி புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.
இந்த ரூ. 1,000 தொகையைச் செலவழிக்காமல் சேமிப்பாக மாற்றினால், நீண்ட காலத்தில் பெரிய அவசரகால நிதியாக மாறும். மாதந்தோறும் ரூ. 1,000 வீதம் அஞ்சலகத் தொடர் சேமிப்புத் திட்டத்தில் செலுத்தி வந்தால், 5 ஆண்டுகளில் வட்டியுடன் ஒரு நல்ல தொகையைப் பெற முடியும். மகளிர் குழுக்கள் மூலம் சிறுகச் சிறுகச் சேமித்து, அவசரத் தேவைகளுக்குக் குறைந்த வட்டியில் கடன் பெறப் பயன்படுத்தலாம். மாதச் சீட்டாகச் செலுத்தி, ஆண்டு இறுதியில் சிறு நகையாகவோ அல்லது தங்க நாணயமாகவோ சேமிக்கலாம்.
எனவே, பெண்கள் இந்த மகளிர் உரிமைத்தொகை மேற்கண்ட வழிகளில் உபயோகமாக பயன்படுத்தவும்.