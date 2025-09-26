மகளிர் உரிமைத்தொகை : 2 மாசம் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க - துணை முதலமைச்சரின் குட் நியூஸ்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai, Udhayanidhai Stalin : இன்னும் 2 மாதங்களில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கப்படுவது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.சென்னையில் திமுக கிழக்கு மாவட்டம் சார்பில் திமுக முப்பெரும் விழா நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார். அதில் பேசிய அவர், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடர்பாக இன்னும் 2 மாதங்களில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என தெரிவித்தார். புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களில் தகுதியானவர்களுக்கு கட்டாயம் ரூ.1000 கொடுக்கப்படும் என கூறினார்.
பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த தினமான செப்டம்பர் 15, 2023 அன்று தொடங்கப்பட்ட திட்டம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார். இத்திட்டத்தின் கீழ், செப்டம்பர் 2025ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள ஒரு கோடியே 20 லட்சம் மகளிருக்கு, ஒவ்வொருவருக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக 24,000 ரூபாய், அதாவது மாதம் 1,000 ரூபாய் வீதம் 24 மாதங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறினார்.
மக்கள் பணியில் தனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்த உதயநிதி ஸ்டாலின், தான் வெளியூர் செல்லும்போது வழியில் மனுக்களுடன் காத்திருக்கும் மக்களைப் பார்ப்பதாகவும், வண்டியை நிறுத்தி அவர்களுடன் பொறுமையாகப் பேசுவதாகவும் கூறினார். இளைஞரணிச் செயலாளர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் என தான் வகித்த பதவிகளுக்கு ஏற்ப தன்னிடம் வரும் மனுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததாகக் குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக, தற்போது வண்டியில் வைத்து மனு வாங்கக்கூட இடமில்லாத அளவுக்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகமாகிவிட்டதாகவும் நகைச்சுவையாகத் அவர் தெரிவித்தார்.
மகளிர் உரிமைத் தொகை வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் 14, 15, 16 ஆகிய தேதிகளில் மக்களைச் சந்தித்தால், அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்பார்கள் என்று குறிப்பிட்ட துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பிற நாட்களிலும் மக்களை சந்திப்பதில்லையா? என்று யாரும் கேட்க வேண்டாம் எனவும், தினமும் மக்களை சந்திக்கிறேன் என்று நகைச்சுவையாக கூறினார்.
உரிமைத் தொகை குறித்துப் பெண்களிடம் விசாரித்தபோது, 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் தங்களுக்கு மருத்துவச் செலவு, மாத்திரை வாங்குதல், மேலும் குழந்தைகள் மற்றும் பேரக் குழந்தைகளின் கல்விச் செலவுகள் நோட்டுப் புத்தகம், பென்சில் வாங்குதல் போன்ற அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்குப் பயன்படுவதாகக் கூறியதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
அதேவேளையில், சில இடங்களில், "அந்த அக்காவுக்கு வந்துருச்சு, எனக்கு மட்டும் வரலப்பா, ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க" என்றும் சிலர் குறை கூறியதையும், அவற்றைக் கேட்டறிவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். மக்களிடம் குறைகளைக் கேட்பதுடன், சாத்தியமான உதவிகளை உடனடியாகச் செய்ய அதிகாரிகளை அழைத்துத் பேசுவதாகவும், பலர் முதலமைச்சருக்குத் நன்றி தெரிவித்து வாழ்த்துவதாகவும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.
மேலும், தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லாத திட்டங்களையும் தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தியிருப்பதாக கூறினார். முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு, தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதியாக அளிக்கப்படாத போதும், முதலமைச்சர் காலை உணவுத் திட்டம் போன்ற முக்கியமான திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியுள்ளது. இது, வாக்குறுதிகளைத் தாண்டி மக்கள் நலனுக்காகச் செயல்படுவதை எடுத்துக்காட்டு என கூறி தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.
