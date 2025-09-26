English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மகளிர் உரிமைத்தொகை : 2 மாசம் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க - துணை முதலமைச்சரின் குட் நியூஸ்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் இன்னும் 2 மாதங்களில் முக்கிய அறிவிப்பு வரப்போவதாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 26, 2025, 08:43 PM IST
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை
  • இன்னும் 2 மாதங்களில் வெளியாகும் குட் நியூஸ்
  • துணை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

Trending Photos

அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி
புதுமைப் பெண் திட்டம் : ரூ.1000 பெற மாணவிகள் புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon9
pudhumai penn scheme
புதுமைப் பெண் திட்டம் : ரூ.1000 பெற மாணவிகள் புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 பரிசுகள்: தீபாவளி போனஸ், அகவிலைப்படி உயர்வு, 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்
camera icon10
8th Pay Commission
அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 பரிசுகள்: தீபாவளி போனஸ், அகவிலைப்படி உயர்வு, 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்
பெண்களே! ஒருவரே ரூ.2000 வாங்கலாம் - மகளிர் உரிமைத் தொகை, புதுமைப் பெண் திட்டம் அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
பெண்களே! ஒருவரே ரூ.2000 வாங்கலாம் - மகளிர் உரிமைத் தொகை, புதுமைப் பெண் திட்டம் அப்டேட்
மகளிர் உரிமைத்தொகை : 2 மாசம் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க - துணை முதலமைச்சரின் குட் நியூஸ்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai, Udhayanidhai Stalin : இன்னும் 2 மாதங்களில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கப்படுவது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.சென்னையில் திமுக கிழக்கு மாவட்டம் சார்பில் திமுக முப்பெரும் விழா நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார். அதில் பேசிய அவர், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடர்பாக இன்னும் 2 மாதங்களில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என தெரிவித்தார். புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களில் தகுதியானவர்களுக்கு கட்டாயம் ரூ.1000 கொடுக்கப்படும் என கூறினார்.

Add Zee News as a Preferred Source

பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த தினமான செப்டம்பர் 15, 2023 அன்று தொடங்கப்பட்ட திட்டம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார். இத்திட்டத்தின் கீழ், செப்டம்பர் 2025ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள ஒரு கோடியே 20 லட்சம் மகளிருக்கு, ஒவ்வொருவருக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக 24,000 ரூபாய், அதாவது மாதம் 1,000 ரூபாய் வீதம் 24 மாதங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறினார்.

மக்கள் பணியில் தனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்த உதயநிதி ஸ்டாலின், தான் வெளியூர் செல்லும்போது வழியில் மனுக்களுடன் காத்திருக்கும் மக்களைப் பார்ப்பதாகவும், வண்டியை நிறுத்தி அவர்களுடன் பொறுமையாகப் பேசுவதாகவும் கூறினார். இளைஞரணிச் செயலாளர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் என தான் வகித்த பதவிகளுக்கு ஏற்ப தன்னிடம் வரும் மனுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததாகக் குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக, தற்போது வண்டியில் வைத்து மனு வாங்கக்கூட இடமில்லாத அளவுக்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகமாகிவிட்டதாகவும் நகைச்சுவையாகத் அவர் தெரிவித்தார்.

மகளிர் உரிமைத் தொகை வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் 14, 15, 16 ஆகிய தேதிகளில் மக்களைச் சந்தித்தால், அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்பார்கள் என்று குறிப்பிட்ட துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பிற நாட்களிலும் மக்களை சந்திப்பதில்லையா? என்று யாரும் கேட்க வேண்டாம் எனவும், தினமும் மக்களை சந்திக்கிறேன் என்று நகைச்சுவையாக கூறினார்.

உரிமைத் தொகை குறித்துப் பெண்களிடம் விசாரித்தபோது, 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் தங்களுக்கு மருத்துவச் செலவு, மாத்திரை வாங்குதல், மேலும் குழந்தைகள் மற்றும் பேரக் குழந்தைகளின் கல்விச் செலவுகள் நோட்டுப் புத்தகம், பென்சில் வாங்குதல் போன்ற அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்குப் பயன்படுவதாகக் கூறியதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

அதேவேளையில், சில இடங்களில், "அந்த அக்காவுக்கு வந்துருச்சு, எனக்கு மட்டும் வரலப்பா, ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க" என்றும் சிலர் குறை கூறியதையும், அவற்றைக் கேட்டறிவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். மக்களிடம் குறைகளைக் கேட்பதுடன், சாத்தியமான உதவிகளை உடனடியாகச் செய்ய அதிகாரிகளை அழைத்துத் பேசுவதாகவும், பலர் முதலமைச்சருக்குத் நன்றி தெரிவித்து வாழ்த்துவதாகவும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.

மேலும், தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லாத திட்டங்களையும் தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தியிருப்பதாக கூறினார். முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு, தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதியாக அளிக்கப்படாத போதும், முதலமைச்சர் காலை உணவுத் திட்டம் போன்ற முக்கியமான திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியுள்ளது. இது, வாக்குறுதிகளைத் தாண்டி மக்கள் நலனுக்காகச் செயல்படுவதை எடுத்துக்காட்டு என கூறி தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.

மேலும் படிக்க | சனிக்கிழமை மட்டும் வெளியே வரும் ஆள் நான் கிடையாது.. உதயநிதி ஸ்டாலின் நக்கல் பேச்சு!

மேலும் படிக்க: டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு! குரூப் 2 தேர்வுக்கு கட்டுப்பாடு

மேலும் படிக்க: காலாண்டு விடுமுறை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு கடும் எச்சரிக்கை! இயக்குனரகம் அதிரடி உத்தரவு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Kalaignar Magalir Urimai ThogaiMagalir Urimai Thogai latest newsUdhayanidhi Stalin announcementTN Govt women schemeRs 1000 scheme for women

Trending News