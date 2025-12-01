English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழக அரசின் பெண்களுக்கான இந்த சிறப்பு திட்டம் பற்றி தெரியுமா? முழு விவரம்!

தமிழக அரசின் பெண்களுக்கான இந்த சிறப்பு திட்டம் பற்றி தெரியுமா? முழு விவரம்!

தமிழ்நாடு அரசு பெண்களுக்காக செயல்படுத்தி வரும் நலத்திட்டங்கள் குறித்த முழுமையான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 1, 2025, 06:14 PM IST
  • பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக...
  • தமிழக அரசு செயல்படுத்தும் திட்டங்கள்.
  • என்னென்ன? - முழுமை விவரம்!

தமிழக அரசின் பெண்களுக்கான இந்த சிறப்பு திட்டம் பற்றி தெரியுமா? முழு விவரம்!

பெண்களின் சமூக நீதி மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டை உறுதி செய்யும் வகையில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் பல்வேறு புரட்சிகரமான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. திராவிட மாடல் ஆட்சியின் முக்கிய அம்சமாக விளங்கும் இந்த திட்டங்கள், பெண்களின் வாழ்வில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. அரசு வெளியிட்டுள்ள 2024-ம் ஆண்டிற்கான மாநில மகளிர் கொள்கையின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் முக்கிய திட்டங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் 2021-ல் பதவியேற்றதிலிருந்து, மகளிர் மேம்பாட்டிற்காக பல புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். சமூகத்தில் பெண்களின் வளர்ச்சியை மையமாக வைத்து, பாலின சமத்துவம் மற்றும் சமூக நீதியை நிலைநாட்டும் வகையில் இந்த திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க: விவசாயிகள் ஹேப்பி! முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

விடியல் பயணம் திட்டம் (இலவச பேருந்து)

முதலமைச்சராக பதவியேற்றவுடன் கையெழுத்திட்ட முதல் ஐந்து கோப்புகளில் ஒன்று இந்த திட்டம். அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள், திருநங்கைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச பயணம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை சுமார் 682.02 கோடி முறை பெண்கள் பயணம் செய்துள்ளனர். இதன் மூலம் ஒரு பெண்ணுக்கு மாதம் சராசரியாக ரூ.888 வரை மிச்சமாகிறது.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம்

பெண்களின் உழைப்பை அங்கீகரிக்கும் வகையில், தகுதி வாய்ந்த குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உரிமை தொகை வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 1 கோடியே 15 லட்சம் பெண்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். இது பெண்களின் பொருளாதார சுதந்திரத்திற்கு பெரும் உதவியாக உள்ளது.

புதுமைப்பெண் திட்டம்

அரசு பள்ளிகளில் 6 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை படித்து, உயர்கல்விக்கு செல்லும் மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தால் கல்லூரியில் சேரும் மாணவிகளின் எண்ணிக்கை 34% அதிகரித்துள்ளது. இதுவரை சுமார் 4.95 லட்சம் மாணவிகள் இதன் மூலம் பயன்பெற்றுள்ளனர்.

தோழி விடுதிகள்

வேலை நிமித்தமாக வெளியூர் செல்லும் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, தோழி விடுதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது 13 விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன, மேலும் 14 இடங்களில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இது பணிபுரியும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான தங்குமிடத்தை உறுதி செய்கிறது.

மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கான சலுகைகள்

சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான கடன் உச்சவரம்பு ரூ.12 லட்சத்திலிருந்து ரூ.20 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆட்சியை விட, தற்போதைய ஆட்சியில் மும்மடங்கு அதிகமாக கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.2,755.99 கோடி மதிப்பிலான பழைய கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு, சுமார் 16 லட்சம் பெண்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

மகப்பேறு விடுப்பு உயர்வு

அரசு ஊழியர்களுக்கான மகப்பேறு விடுப்பு 9 மாதங்களிலிருந்து 12 மாதங்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது தாய்-சேய் நலனில் அரசு கொண்டுள்ள அக்கறையை காட்டுகிறது.

தொழில்முனைவோர் ஊக்குவிப்பு

பெண்கள் சொந்தமாக தொழில் தொடங்குவதை ஊக்குவிக்க, TANSEED திட்டத்தின் கீழ் ரூ.15 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, இந்திய அளவில் பணிபுரியும் மொத்த பெண்களில் 41% பேர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்ற பெருமை கிடைத்துள்ளது. தமிழக அரசின் இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் பெண்களை சமூக, பொருளாதார மற்றும் கல்வி ரீதியாக அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதில் முக்கிய பங்காற்றி வருகின்றன.

மேலும் படிக்க: தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? அடுத்த சர்பிரைஸ் இது

