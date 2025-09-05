மகளிர் உரிமைத் தொகை! விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சி தகவல்!

தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வரும் பல்வேறு திட்டங்களில்,பெண்களுக்கு உதவும் வகையில் நிறைய திட்டங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளது. இலவச பேருந்து தொடங்கி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை, கர்ப்பிணிகளுக்கு உதவித்தொகை என பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. சமீபத்தில் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் மூலம் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தில் விடுபட்டவர்களின் பெயர்கள் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் கீழ், விண்ணப்பித்த பயனாளிகள் தங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைனில் சரிபார்க்கும் வசதியை அரசு தற்காலிகமாக நீக்கியுள்ளது. இது, விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறிய காத்திருந்த லட்சக்கணக்கான பெண்களிடையே சிறு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | அமைச்சர் துரைமுருகனுக்கு எதிராக பிடிவாரண்ட் பிறப்பிப்பு
மகளிர் உரிமைத் தொகை அப்டேட்!
முன்னதாக, கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://kmut.tn.gov.in/-ன் முகப்பு பக்கத்தில், "உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறிய" என்ற ஒரு தனி பிரிவு இருந்தது. விண்ணப்பித்த பயனாளிகள் தங்கள் ஆதார் எண் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, தங்கள் விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா? அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டதா? அல்லது பரிசீலனையில் உள்ளதா? என்பதை எளிதாக தெரிந்துகொள்ள முடிந்தது. தற்போது, அந்த இணையதளத்திற்கு சென்றால், அந்த பிரிவு நீக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றம், இணையதளத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு பணிகள் அல்லது புதிய தரவுகளை ஒருங்கிணைக்கும் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறிந்து கொள்வது எப்படி?
ஆன்லைன் வசதி தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறிந்துகொள்ள மாற்று வழிகள் உள்ளன. அதன்படி, தகுதியான பயனாளிகளின் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலோ அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டாலோ அது குறித்த தகவல், அவர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்குக் குறுஞ்செய்தி மூலம் அனுப்பப்படுகிறது. விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால், அதற்கான காரணமும் அந்த குறுஞ்செய்தியில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். எனவே, விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் மொபைலுக்கு வரும் குறுஞ்செய்திகளை தவறாமல் சரிபார்க்க வேண்டும்.
ஒருவேளை உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால், குறுஞ்செய்தி வந்த நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் நீங்கள் மேல்முறையீடு செய்யலாம். அருகிலுள்ள இ-சேவை மையம் மூலம் இந்த மேல்முறையீட்டை செய்யலாம். உங்கள் மேல்முறையீட்டை வருவாய் கோட்டாட்சியர் விசாரித்து, இறுதி முடிவை எடுப்பார். இந்த திட்டத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வரவும், தகுதியற்ற பயனாளிகளை கண்டறிந்து நீக்கவும், அரசு ஒரு புதிய டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு முறையை அமல்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், பயனாளிகளின் வங்கி கணக்குகள் மற்றும் பிற பரிவர்த்தனைகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும்.
ஒரு பயனாளியின் வாழ்க்கைத் தரம் உயர்ந்து, அவர் தகுதிக்கான வரம்புகளை மீறினால், அவர் பயனாளிகள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாகப் புதிய தகுதியான பயனாளி சேர்க்கப்படுவார். ஆன்லைன் ஸ்டேட்டஸ் சரிபார்க்கும் வசதி விரைவில் மீண்டும் கொண்டு வரப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுவரை, பயனாளிகள் குறுஞ்செய்தி மற்றும் இ-சேவை மையங்கள் மூலமாக தங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலை குறித்த தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
மேலும் படிக்க | எல்லாமே இலவசம்! மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகையுடன் பழனியில் இலவச அர்ச்சகர் பயிற்சி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ