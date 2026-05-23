/மகளிர் உரிமை தொகை ரூ. 2500.. தேதி குறித்த CM விஜய்! செம சர்ப்ரைஸ்

மகளிர் உரிமை தொகையை படிப்படியாக உயர்த்த முதலமைச்சர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் ஜூலை 22 ஆம் தேதி முதல் கட்டமாக பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ரூ. 1000 உயர்த்தப்படும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாக உள்ளன.
மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தை தொடங்க முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதற்கான தேதியையும் அவர் குறித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் அறிவித்த முக்கிய வாக்குறுதிகளில் மகளிருக்கு மாதம் ரூ. 2500 என்பது மிகவும் முக்கியமானது. இதனை ஆட்சி வந்த உடனேயே தனது முதல் கையெழுத்தின் மூலம் நிறைவேற்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், மாநிலத்தின் நிதி நெருக்கடியை சுட்டிக்காட்டி, தனக்கு கால அவகாசம் வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டுக்கொண்டார்.
இதனால் திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் நிறுத்தப்படும் என குடும்ப தலைவகளுக்கிடையே அச்சம் ஏற்பட்டது. அதேசமயம் எதிர்கட்சிகளிடம் இருந்து விமர்சனங்களும் வந்தது. இந்த சூழலில், அனைத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக வழக்கம்போல் வந்து கொண்டிருந்த ரூ. 1000-ஐ 1.31 கோடி பெண்களின் வங்கி கணக்கில் மே 15 ஆம் தேதி வரவு வைக்கப்பட்டது.
பெண்களுக்கு மாதம் ரூ. 1,000 வழங்குவதன் மூலம் வருடத்திற்கு அரசுக்கு ஏறத்தாழ ரூ. 15,000 கோடி செலவாகிறது. இதனை இரண்டரை மடங்காக உயர்த்தி ரூ. 2,500 ஆக உயர்த்தும் போது, ஆண்டுக்கு சுமார் 39,000 கோடி தேவைப்படும். இதன் காரணமாகவே முதலமைச்சர் விஜய் கால அவகாசம் கேட்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், மகளீருக்கு வழங்கப்படும் ரூ. 1000-ஐ படிப்படியாக உயர்த்த திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது, முதலமைச்சர் விஜய், நிதியமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளார். அந்த ஆலோசனையில், முதல்கட்டமாக 15000ஆக உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. அதன் பின்னர் ரூ. 2000, ரூ. 2500 ஆக உயர்த்த உள்ளனர்.
முதல்கட்டமாக ஜூலை 22 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாள் அன்று மகளிருக்கான தொகையை உயர்த்த இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
புதிய மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் 60 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்தத் திட்டத்தில் பலன் பெற்று வரும் மூத்த குடிமக்களான 15% பெண்களை, முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு மாற்ற அரசு ஆலோசித்து வருகிறது. அப்படி மாற்றப்படும் பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,500 முதியோர் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படலாம் என தெரிகிறது.
இதனிடையே, தமிழக அரசின் நிதிநிலை குறித்த 'வெள்ளை அறிக்கை' விரைவில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் நடைபெற உள்ள தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில், இந்த ரூ.2,500 மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் மற்றும் அதன் புதிய விதிமுறைகள் என்னென்ன என்பது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை முதலமைச்சர் விஜய் முறைப்படி வெளியிடுவார் என தெரிகிறது.