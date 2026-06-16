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பெண்களை ஏமாற்றிய தவெக..! மாதம் ரூ.2500 உரிமைத்தொகை எப்போது? - எல். முருகன் கேள்வி

Magalir Urimai Thogai : தவெக தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்த மகளிர் உரிமைத்தொகை மாதம் 2500 எப்போது வழங்கப்படும் என மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 16, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:20 PM IST
பெண்களை ஏமாற்றிய தவெக..! மாதம் ரூ.2500 உரிமைத்தொகை எப்போது? - எல். முருகன் கேள்வி
Image Credit: Magalir Urimai Thogai - Union Minister L Murugan statement

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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பெண்களை ஏமாற்றிய தவெக..! மாதம் ரூ.2500 உரிமைத்தொகை எப்போது? - எல். முருகன் கேள்வி
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