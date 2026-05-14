/மகளிருக்கான இலவச பேருந்து சேவை நிறுத்தம்? தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Magalir Vidiyal Payanam Thittam Latest News: கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்டது மகளிர் விடியல் பயணத் திட்டம். தற்போது தவெக ஆட்சி நடந்து வரும் நிலையில், மகளிருக்கான இலவச பேருந்து திட்டம் நிறுத்தப்படுதவாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளது. இதற்கு தற்போது தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.
TN Govt Magalir Vidiyal Payanam Thittam: தமிழ்நாட்டில் மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவி வருகிறது. இதற்கு தற்போது தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதாவது, மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதாகப் பரப்பப்படும் வதந்தி என TN Fact Check தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பெண்களின் நலனுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை ஸ்டாலின் கொண்டு வந்தார்.
அதாவது, திமுக ஆட்சியில் 2021ஆம் ஆண்டு மகளிர் விடியல் பயணத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டம் மூலம் சாதாரண நகரப் பேருந்துகளில் மகளிர் இலவசமாக கட்டணமின்றி பயணம் மேற்கொள்ளலாம். இந்த திட்டம் பெண்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்றை பெற்று வருகிறது.
மகளிர் இலவச பேருந்து திட்டம் மூலம் பெண்கள் மாதம் ரூ.888 வரை சேமிக்கின்றனர். இந்த திட்டம் தமிழகத்தில் தொடங்கப்பட்டதை அடுத்து, மற்ற மாநிலங்களிலும் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த நிலையில், தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். இந்த நிலையில், திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்கள் தொடரப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூட முந்தைய ஆட்சி திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என விஜய்க்கு கோரிக்கை வைத்தார். தொடர்ந்து, நேற்று கூட, சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கூறியிருந்தார். எனவே, முந்தைய அரசு கொண்டு வந்த நலத்திட்டங்கள் தொடரும் என முதல்வர் விஜய் தெரிவித்தார். இந்த நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தற்போது தமிழக அரசின் தகவல் சரிபார்ப்பகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதாகப் பரப்பப்படும் வதந்தி !— TN Fact Check (@tn_factcheck) May 14, 2026
தமிழ்நாடு அரசுப் பேருந்துகளில் மகளிருக்கான கட்டணமில்லா சேவை நிறுத்தப்பட்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்தி பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இது முற்றிலும் பொய்யான தகவல். தமிழ்நாடு அரசு தொடர்பாக இதுகுறித்து எவ்வித… pic.twitter.com/heFUktduTd
Tamil Nadu Fact Check தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, ”தமிழ்நாடு அரசுப் பேருந்துகளில் மகளிருக்கான கட்டணமில்லா சேவை நிறுத்தப்பட்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்தி பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இது முற்றிலும் பொய்யான தகவல். தமிழ்நாடு அரசு தொடர்பாக இதுகுறித்து எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை. இன்று (14.05.2026) அரசுப் பேருந்துகளில் மகளிருக்கு வழங்கப்பட்ட கட்டணமில்லா பயணச்சீட்டு இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1) கேள்வி - தமிழகத்தில் மகளிர் இலவச பேருந்து திட்டம் நிறுத்தமா?
பதில் - இல்லை. மகிளருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதாக பரவும் தகவல் வதந்தி என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
2) கேள்வி - மகளிர் விடியல் பேருந்து திட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது?
பதில் - மகளிர் விடியல் பயணத் திட்டம் 2021ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டம் மூலம் சாதாரண நகரப் பேருந்தில் பெண்கள் கட்டணமின்றி பயணிக்கலாம்.
3) கேள்வி - பெண்களுக்கு இந்த திட்டம் மூலம் என்ன பயன்?
பதில் - மகளிர் விடியல் பயணத் திட்டம் மூலம் மாதம் சராசரியாக ரூ.888 வரை பெண்களால் சேமிக்க முடிகிறது.