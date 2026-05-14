  /மகளிருக்கான இலவச பேருந்து சேவை நிறுத்தம்? தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

மகளிருக்கான இலவச பேருந்து சேவை நிறுத்தம்? தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Magalir Vidiyal Payanam Thittam Latest News:  கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்டது மகளிர் விடியல் பயணத் திட்டம். தற்போது தவெக ஆட்சி நடந்து வரும் நிலையில், மகளிருக்கான இலவச பேருந்து திட்டம்  நிறுத்தப்படுதவாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளது. இதற்கு தற்போது தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi KUpdated byUmabarkavi K
Published: May 14, 2026, 03:37 PM IST|Updated: May 14, 2026, 03:47 PM IST
Image Credit: TN Govt Magalir Vidiyal Payanam Thittam

