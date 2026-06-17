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அனைத்து பேருந்துகளிலும் இலவச பயணம்.. பெண்களுக்கு CM விஜய்யின் முக்கிய அறிவிப்பு

TN Govt Free Bus Scheme: தமிழகம் முழுவதும் மகளிர் அனைத்து பேருந்துகளிலும் இலவசமாக பயணிப்பது தொடர்பாக முதல்வர் ஆலோசனை இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அனைத்து பேருந்துகளில் இலவச பயண திட்டம் எப்போது செயல்படுத்தப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் பெண்கள் இருந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இன்று முதல்வர் விஜய் தலைமையில் முக்கிய ஆலோசனை நடந்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 17, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:20 PM IST
அனைத்து பேருந்துகளிலும் இலவச பயணம்.. பெண்களுக்கு CM விஜய்யின் முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: TN Govt Free Bus Scheme

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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அனைத்து பேருந்துகளிலும் இலவச பயணம்.. பெண்களுக்கு CM விஜய்யின் முக்கிய அறிவிப்பு
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